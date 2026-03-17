“El presidente es el maestro de las cortinas de humo”: Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro

Este martes, 17 de marzo, habló en los micrófonos de Sin Anestesia, de la Luciérnaga, el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien se refirió a su campaña para llegar a la Casa de Nariño y, además, de la situación hipotética de cuál Colombia recibiría en caso de ganar las elecciones.

Fajardo, además, se refirió al presidente Gustavo Petro luego de hacer referencia a la gestión que le ha dado a la coyuntura de la salud en Colombia el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Manejo del Gobierno a la crisis de la salud en Colombia

“Lo que está pasando en Salud es una barbaridad para este país”, aseguró el candidato.

En esa línea, Fajardo aseveró que no hay cómo tapar esta crisis en el país. “El presidente (Gustavo Petro) es el maestro de las cortinas de humo, pero ya no hay más cortinas de humo para tapar lo que está pasando en este país con la salud”.

“Acaban de decir que Kevin Arley Acosta, el niño que murió, murió por la mala atención de la Nueva EPS. La nueva EPS está en manos del Estado, hasta el año 2023 están los estados financieros, no los han entregado, van cinco interventores, no responden, si usted está en la Nueva EPS, para que le den un servicio, para que le den unas drogas, es prácticamente imposible”.

El presidente Petro y las elecciones presidenciales: ¿está participando en política?

En otro apartado de la conversación con este medio, Fajardo se refirió nuevamente al presidente Gustavo Petro y dijo que el jefe de Estado “está participando en política y está, como es habitual en él, sembrando cizaña”.

Según el candidato, Petro “ha estado haciendo un esfuerzo deliberado para desprestigiar el trabajo de la Registraduría. Está sembrando el camino de pequeñas bombas y donde no llegue a ganar, entonces va a decir que fue porque le robaron”.

“Eso es incorrecto, el presidente de Colombia tiene que respetar la Constitución. Puede que no le guste, entonces que busque alguna manera de cambiarla, pero eso que está haciendo no es correcto, está haciendo trampa, está interviniendo en política y de esa manera está, por supuesto, beneficiando a su gente y eso le hace daño a la democracia y nosotros tenemos que cuidar la democracia”, concluyó.

Vea la entrevista completa de Sergio Fajardo en Sin Anestesia de la Luciérnaga aquí: