Nosotros representamos la capacidad de construir, con educación: Fajardo y Edna Bonilla

A dos días de cerrar la fecha límite de la inscripción de las candidaturas a la Presidencia de Colombia, Sergio Fajardo oficializó a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial.

Edna fue secretaria de Educación en la administración de la entonces alcaldesa Claudia López, y ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector público y académico.

Este jueves, Sergio Fajardo oficializó su fórmula vicepresidencial, y aseguró que la escogió porque la educación es un eje clave de su campaña.

Qué dijo Edna Bonilla?

Bonilla agradeció a Sergio Fajardo por escogerla como su fórmula vicepresidencial, y aseguró que aceptó porque los dos llevan una vocación de servicio.

También señaló que su apuesta es la educación, porque muchos candidatos están dejando a un lado pilares importantes para los colombianos, por enfocarse en temas que no ayudan a fomentar el crecimiento de la población.

“Necesitamos una sociedad que priorice la educación, pero también sabemos que hay retos en economía, seguridad, salud, arte, cultura y en los derechos de las mujeres”, dijo.