“A la Registraduría hay que respetarla, Hernán Penagos es un duro”: Angélica Lozano a Petro

La aspirante al Senado de la República Angélica Lozano pasó por los micrófonos de La Luciérnaga para hablar acerca de las elecciones legislativas y de consultas que se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo.

“El país está en un momento de mucha tensión y yo tengo la ‘cancha’ el ‘perrenque’, el criterio y el carácter para ayudar a construir acuerdos para sacar adelante una reforma a la justicia, una agraria”.

Agregó que en la actualidad de Colombia alguien tiene que mantener la calma y tomar las riendas: “En un momento en que Abelardo quiere meter preso a Petro, Cepeda quiere meter preso a Uribe, alguien tiene que ponerse serio y trabajar en las soluciones”.

¿Hay garantías electorales para el 8 de marzo?

Ante los reiterados cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre las garantías que entrega el sistema electoral colombiano, Lozano defendió al registrador Hernán Penagos y su gestión antes de los comicios legislativos.

“Como todos los partidos tenemos derecho a unos ingenieros, a unos veedores, con acceso a todo (…). La Registraduría y el registrador Hernán Penagos en particular es un hombre probo y es una institución que da los resultados pronto”, indicó.

“Mal hace el presidente en alentar mantos de duda”, agregó.

Recordó que, en las elecciones del 2022, el Pacto Histórico se vio perjudicado, por lo que pidieron un reconteo. Tras su reclamo, lograron recuperar sus votos, algo que para Lozano también indica que el sistema electoral colombiano sí funciona.

“A la Registraduría hay que respetarla y Penagos es un duro, un señor serio. No podemos jugar a lo Trump: si gano, funcionó bien; si pierdo, me robaron.”, afirmó.

Constituyente, ¿sí o no?

“No. Es una barabunda. Eso no sale bien”, expresó.

¿Cómo tomó la baja en el salario de los congresistas?

Mencionó que “lucharon” varios años para que se diera la reducción en el salario de los legisladores. Incluso, contó que al recibir su primer sueldo pensó que era mucho. “Dije, carajo, esto es altísimo”.

Escuche la entrevista completa aquí: