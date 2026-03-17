Valle alerta posible colapso del sistema de salud tras orden de Petro de liquidar las EPS

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, advierte que no existe un plan de contingencia.

Valle del Cauca

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, expresó su preocupación frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que se encuentren en quiebra.

La funcionaria advirtió que esta medida podría profundizar la crisis del sistema de salud en el departamento, que ya enfrenta una grave situación financiera, marcada por deudas billonarias y una desfinanciación estructural que afecta tanto a aseguradores como a prestadores de servicios.

“Yo creo que el presidente se deja llevar muchas veces por las emociones y no hay un análisis profundo de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando con la vida de las personas, así que estamos muy preocupados”, señaló.

Además, indicó que, si se revisan las cifras y los indicadores financieros del sistema, la Nueva EPS sería la primera que debería entrar en un proceso de liquidación, ya que es la que presenta la situación más crítica, lo que contradice la idea del Gobierno de fortalecerla y convertirla en un eje dentro de la reorganización del sistema de salud.

“La Nueva EPS es la que está en la peor situación financiera de todas las demás, ni siquiera tiene estados financieros, entonces diría yo que sería la primera en liquidar”, afirmó.

Lesmes también cuestionó que el anuncio del Gobierno no esté acompañado de un plan de contingencia, ni de un análisis detallado sobre sus consecuencias.

En el caso del Valle del Cauca, la secretaria indicó que varias EPS presentan una situación crítica, entre ellas Coosalud, Emssanar y Nueva EPS, esta última con la mayor cantidad de afiliados en la región.