Día de San Patricio: por qué se asocia con el verde y por qué se celebra su día cada 17 de marzo

Imagen de referencia de un atuendo tradicional para el día de San Patricio (Crédito: Getty Images) / RyanJLane

Este 17 de marzo las calles de varias ciudades del mundo se han visto inundadas de gente vestida de color verde por la celebración del día de San Patricio, que es una de las festividades más reconocidas a nivel internacional.

Un actor representando a San Patricio en la celebración del 17 de marzo de 2026 en Dublin, Irlanda. (Cortesí: Charles McQuillan/Getty Images) / Charles McQuillan Ampliar Un actor representando a San Patricio en la celebración del 17 de marzo de 2026 en Dublin, Irlanda. (Cortesí: Charles McQuillan/Getty Images) / Charles McQuillan Cerrar

Conozca aquí, en Caracol Radio, la historia de esta festividad, el legado de este santo al que le hacen memoria y las razones por las cuales se le asocia con el verde.

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¿Quién fue San Patricio?

Según recupera le Enciclopedia Britannica, Maewyn Succat, conocido posteriormente como San Patricio nació en Gran Bretaña, alrededor de la primera mitad del siglo V y falleció en Downpatrick, Irlanda, un 17 marzo, que es la fecha elegida para celebrar su vida.

Se conoce poco de su infancia y adolescencia, sin embargo, el gran hecho que marcó esta etapa fue cuando a los 16 fue capturado por unos asaltantes irlandeses y lo trajeron a su tierra como esclavo. Allí pasó seis años ejerciendo como pastor de un cacique local llamado Miliue de Antrim, durante los cuales Maewyn arreaba sus rebaños estando casi desnudo, como menciona la World History Encyclopedia.

Durante este tiempo el que luego sería San Patricio se entregó a la fe cristiana y un día tuvo un sueño, el cual relató en sus confesiones (Confessio) que se trataba de una voz le sugería arriesgarse e ir a reencontrarse con su familia, pues un barco lo iba a recibir. Así fue cómo el pastor se escapó y tres días más tarde llegó a las costas de Gran Bretaña, donde terminó encontrándose con su familia.

A partir de allí, no hay certeza sobre los hechos exactos que ocurrieron durante la vida de San Patricio. Según informa la Agencia Católica de Informaciones, los primeros biógrafos del santo dicen que Patricio pasó varios años en Francia antes de realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. También que llegó a ser ordenado sacerdote en la ciudad de Auxerre.

Arte de vidrio de San Patricio (Crédito: Getty Images) / JayKay57 Ampliar Arte de vidrio de San Patricio (Crédito: Getty Images) / JayKay57 Cerrar

Ya en Irlanda, el pastor logó convertirse en uno de los predicadores más influyentes del territorio, dando a conocer la palabra de Dios en este lugar. Una de las leyendas más populares relata que San Patricio usó un trébol de tres hojas para explicar el concepto de la Santísima Trinidad. Es por esto que el trébol es uno de sus símbolos nacionales.

¿Por qué se celebra el día de San Patricio?

La Enciclopedia Britannica explica que inicialmente las celebraciones en su memoria eran fiestas laicas, pero fueron los emigrantes, en especial quienes partieron a Estados Unidos, quienes transformaron el Día de San Patricio en una celebración de lo irlandés.

“Las ciudades con un gran número de inmigrantes irlandeses, que a menudo ejercían el poder político, organizaban las celebraciones más extensas, que incluían elaborados desfiles. Boston celebró su primer desfile en 1737, seguida de Nueva York en 1762” explica la Enciclopedia.

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Las celebraciones actuales del Día de San Patricio incluyen desfiles, música, danzas tradicionales y reuniones en las que predomina el color verde. Se pueden ver imágenes de cómo esta celebración se ha expandido a múltiples territorios a nivel internacional, como Chicago y Nueva York (EE. UU.), Londres (Inglaterra), Munich (Alemania) e incluso hay eventos en Bogotá, Colombia.

¿Qué relación tiene el día de San Patricio con el color verde y la cerveza?

Imagen de referencia sobre la cerveza verde que se toma en la celebración de San Patricio. / Getty Images Ampliar Imagen de referencia sobre la cerveza verde que se toma en la celebración de San Patricio. / Getty Images Cerrar

Cabe acotar que, en realidad, el azul era realmente el color con el que se le asociaba a San Patricio. el verde se popularizó debido a su conexión con Irlanda, conocida como la ‘Isla Esmeralda’ por sus territorios.

Además, el trébol, símbolo que se dice usó San Patricio para explicar la Santísima Trinidad, es verde. Es determinante entender que en la Rebelión Irlandesa de 1798 contra el dominio británico, los rebeldes usaron vestimenta verde como símbolo de identidad nacional. Esto también consolidó su asociación con la festividad.

Por otro lado, la cerveza se integró a la celebración por la importancia de la bebida en la cultura irlandesa. Esta festividad era un día de descanso de la Cuaresma, permitiendo a los fieles disfrutar de comida y alcohol sin restricciones religiosas.

Finalmente, es bueno que sepa que la cerveza verde surgió en 1914 en Nueva York, cuando un doctor llamado Thomas H. Curtin añadió colorante azul a la cerveza para un evento privado. Esta idea se popularizó y se convirtió en una tradición en Estados Unidos, más que en Irlanda; aunque ya se ha ido normalizando esto en las festividades de otros países.

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