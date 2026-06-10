La legendaria actriz Glenn Close y el cineasta británico Ridley Scott recibirán su primer Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgará premios Óscar honoríficos a la actriz estadounidense Glenn Close y al cineasta británico Ridley Scott.

Las estatuillas se entregarán en la decimoséptima edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia, el 15 de noviembre, en el Salón Ray Dolby del Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.

Close acumula ocho nominaciones a ‘Mejor actriz’ y ninguna victoria, empatado con el fallecido Peter O’Toole como el actor con más nominaciones sin ganar en la historia de los Oscar.

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Scott cuenta con tres nominaciones a mejor director y una a mejor película como productor, y tampoco ha ganado una estatuilla, a pesar de que su épica película de acción de 2000, ‘Gladiador’, obtuvo cinco premios Oscar, incluido el de ‘Mejor película’.

La carrera de Close abarca más de cinco décadas y más de 100 películas.

Sus ocho nominaciones comenzaron con su debut cinematográfico en el drama ‘El mundo según Garp’ y continuaron con ‘Reencuentro’, ‘El mejor’, ‘Atracción fatal’, ‘Relaciones peligrosas’, ‘Albert Nobbs’, ‘La buena esposa’ y ‘Hillbilly, una elegía rural’.

Otros créditos destacados incluyen ‘Hamlet’, ’101 dálmatas’, ‘¡Marcianos al ataque!’, ‘Avión presidencial’, ‘Las mujeres perfectas’ y ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’.

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Scott es el octavo director más taquillero de todos los tiempos, con películas que suman 5 mil millones de dólares en todo el mundo.

El cineasta británico, cuya carrera abarca casi seis décadas, obtuvo nominaciones a mejor director por ‘Thelma y Louise: Un final inesperado’, ‘Gladiador’ y ‘La caída del Halcón Negro’, además de una nominación a la ‘Mejor película’, como productor por la comedia dramática de supervivencia espacial ‘Misión rescate’.

Su filmografía incluye clásicos de ciencia ficción y acción como ‘Alien: el octavo pasajero’, ‘Blade Runner’ y ‘Prometeo’, además de ‘Cruzada’, ‘Gánster americano’, ‘Todo el dinero del mundo’, ‘La casa Gucci’, ‘El último duelo’ y ‘Napoleón’.