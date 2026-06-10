Andrea Bocelli, David Guetta y EJAE se unen en “DNA”, el himno oficial de la Copa Mundial 2026

Este miércoles se lanzó “DNA”, el himno oficial del Mundial de la FIFA 2026.

La canción está interpretada por el tenor italiano Andrea Bocelli, el DJ y productor francés David Guetta, la rapera, cantautora y actriz estadounidense Megan Thee Stallion, y la cantautora y productora discográfica surcoreana EJAE.

Bocelli y EJAE, más conocida por la canción “Golden” de la película de animación ‘Las Guerreras K-pop’, interpretarán “DNA” por primera vez en la ceremonia de apertura en la Ciudad de México.

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El torneo contará con tres ceremonias de apertura, una por cada país anfitrión.

La ceremonia de apertura en México tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte y contará con presentaciones de la banda de rock mexicana Maná, las cantantes mexicanas Belinda y Lila Downs, el grupo mexicano de cumbia Los Ángeles Azules, el cantante nigeriano Burna Boy, los cantantes colombianos J Balvin, Ryan Castro y Shakira, el cantante venezolano Danny Ocean, además de la presencia de la actriz mexicano-estadounidense Salma Hayek.

El cantante mexicano Alejandro Fernández interpretará el “Himno Nacional Mexicano”, mientras que la cantante sudafricana Tyla interpretará el “Himno Nacional de Sudáfrica”.

La ceremonia de apertura en Canadá tendrá lugar el 12 de junio de 2026 en el BMO Field de Toronto y contará con actuaciones de los cantantes canadienses Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi y William Prince, la cantante palestina Elyanna, el DJ bangladesí-estadounidense Sanjoy, el cantante francés Vegedream, así como la presencia del actor canadiense-estadounidense Will Arnett.

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La músico canadiense-estadounidense Alanis Morissette interpretará “O Canada”, mientras que el bosnio Aleksandar Gajić interpretará “Državna himna Bosne i Hercegovine”.

Ese mismo día, la ceremonia de apertura de Estados Unidos se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles y contará con actuaciones de la cantante estadounidense Katy Perry, el rapero Future, la rapera tailandesa y miembro de Blackpink Lisa, la cantante brasileña Anitta, el cantante nigeriano Rema y la cantante sudafricana Tyla, así como la presencia del actor estadounidense Jason Sudeikis, más conocido por su papel de Ted Lasso en la serie del mismo nombre.

El dúo estadounidense de música country Dan + Shay interpretará “The Star-Spangled Banner” mientras que el dúo paraguayo Purahei Soul interpretará “Himno Nacional Paraguayo”.