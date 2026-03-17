¿Cuándo se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia para juegos ante Croacia y Francia?

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia ultiman detalles para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional tendrá su último gran reto previo a la Copa del Mundo, cuando enfrenten dos partidos amistosos de primer nivel.

En suelo estadounidense, el combinado nacional se estará midiendo a Croacia y Francia, dos selecciones clasificadas al Mundial y, en el caso de la segunda, gran candidata al título.

El juego ante Croacia será el jueves 26 de marzo, a partir de las 6:30PM, en el Camping World Stadium de Orlando, Florida; mientras que el domingo 29 de marzo se medirá a Francia, a partir de las 3:00PM, en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

¿Cuándo saldrá la nómina de convocados?

Según informó el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, la nómina de convocados de Néstor Lorenzo para los próximos amistosos de la Selección Colombia se estará dando a conocer durante la presente semana.

Salvo alguna novedad de última hora, el grupo de convocados será revelado el próximo viernes 20 de marzo, a siete días exactamente del juego ante Croacia. No se esperan grandes novedades en la Selección.

La importancia de esta convocatoria radica en que será, quizás, la última oportunidad de Lorenzo para ver nuevos jugadores previo a la Copa del Mundo. Colombia se ubica en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival por definir que llegará desde el Repechaje Intercontinental.