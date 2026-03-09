Luka Modric lidera convocatoria de Croacia para enfrentar a Colombia, en amistoso previo al Mundial

Croacia hizo oficial la lista de convocados para los partidos previos al Mundial del 2026, certamen en el que debutará el miércoles 17 de junio frente a Inglaterra, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Los croatas integran el Grupo L junto a las selecciones de Ghana, Panama e Inglaterra, precisamente su rival en el debut de la Copa del Mundo.

Le puede interesar: ¡Vuelve la Champions League! Prográmese con los juegos de ida de los octavos de final

El estratega bosniocroata, Zlatko Dalić, confirmo la lista de los 26 hombres para sus dos partidos previos al Mundial contra Colombia, el jueves 26 de marzo a las 6:30 p.m (hora Colombia), y su segundo partido será contra Brasil, el 31 de marzo a partir de las 6:00 p.m.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Colombia?

Néstor Lorenzo daría a conocer la lista de convocados de la Selección Colombia entre el 19 y el 20 de marzo, aproximadamente, de cara a los próximos compromisos del equipo nacional.

La selección no solo enfrentará a Croacia, sino que también se medirá ante Francia el domingo 29 de marzo a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

Le puede interesar: Posible debut del Tomás Ángel con el América de Cali en la jornada 10 de la Liga Colombiana

La Selección Colombia disputará su partido de despedida en Bogotá, el viernes 29 de mayo, tal como lo confirmó Jesurún en un evento de la Federación. El encuentro se jugará en el Estadio El Campín y será el penúltimo compromiso antes del Mundial.