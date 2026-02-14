ICETEX ofrece ocho becas para maestrías en Barcelona: así puede aplicar

Imagen de referencia, foto Getty imagen y logo del ICETEX

El ICETEX abrió una nueva convocatoria de becas internacionales para que profesionales colombianos cursen maestrías presenciales en España, en alianza con la EAE Business School Barcelona.

La oferta incluye ocho becas parciales para programas oficiales de maestría que iniciarán clases el 2 de mayo de 2026 en la ciudad de Barcelona.

¿Qué cubren las becas del ICETEX para estudiar en Barcelona?

La convocatoria contempla:

Dos becas del 60 % del valor de la matrícula para las maestrías en:

Supply Chain Management

Management STEM

Seis becas del 50 % del costo de matrícula para:

Máster en Marketing y Gestión Comercial

Global MBA

MBA – Especialidad en Inteligencia Artificial

Los programas tienen una duración de 10 meses, modalidad presencial y se dictan en español.

¿Quiénes pueden postularse a las becas del ICETEX para estudiar en Barcelona?

La convocatoria está dirigida a profesionales universitarios colombianos, residentes en el país o en el exterior, que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 12 meses de experiencia laboral .

. Contar con promedio de pregrado igual o superior a 3,7.

Poseer carta de admisión definitiva expedida por la EAE Business School al momento de la postulación.

Según el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, estas oportunidades buscan fortalecer las competencias profesionales y aportar al desarrollo del país con una visión global.

¿Cómo postularse a las becas del ICETEX para estudiar en Barcelona?

El proceso se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del ICETEX.

Pasos para aplicar:

Ingresar a http://www.icetex.gov.co.

Dirigirse a la sección “Becas vigentes”.

Consultar la convocatoria correspondiente a EAE Business School Barcelona.

Diligenciar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

La convocatoria estará abierta hasta las 5:00 de la tarde del 23 de febrero de 2026.

La preselección estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas y la selección final será realizada por la institución española.

Cosas que tienen que tener en cuenta a los aspirantes de las becas del ICETEX para estudiar en Barcelona

El ICETEX reiteró que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse directamente en los canales oficiales.

La entidad pidió a los aspirantes no acudir a intermediarios y reportar posibles casos de fraude al correo: denunciatramitadores@icetex.gov.co.

Con esta convocatoria, el ICETEX continúa fortaleciendo su estrategia de acceso a educación superior internacional para profesionales colombianos.

