Más de 100 vacantes de empleo en Bogotá para el 17 de marzo de 2026: Así puede aplicar

De fondo: Operadores logísticos trabajando. Arriba a la izquierda, el logo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá (Crédito: Getty Images & Alcaldía de Bogotá)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), han dado a conocer tres ferias de empleo para que los bogotanos puedan acceder a 140 vacantes disponibles hasta el martes 17 de marzo de 2026.

Las oportunidades de empleo estarán abiertas para:

Operadores logísticos.

Vendedores

Auxiliares de bodega.

Vigilantes.

mensajeros motorizados y otros cargos.

Según informa la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, estas ferias de Empleo están enfocadas a personas con formación desde bachillerato y con o sin experiencia previa.

Relacionado: Alcaldía de Bogotá anuncia segunda convocatoria de Gestores del Orden: Así puede aplicar

Teniendo esto en cuenta, la SDDE, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas enfatizan en que no se requieren intermediarios o pago de dineros para acceder a estas oportunidades. Evite estafas.

Estas son las ferias de empleo disponibles para el 17 de marzo de 2026:

Así puede aplicar a la Feria de Empleo presencial: 100 vacantes disponibles de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Esta feria busca auxiliares de bodega, vigilantes, mensajeros motorizados, conductores con licencia C2 y patrocinio para técnico en operaciones logísticas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada COORDINADORA MERCANTIL S.A.

Lea más: Así operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 16 al 22 de marzo: rotación, horarios y más

Esta convocatoria es presencial y los interesados pueden postularse con estudios desde bachillerato, con o sin experiencia.

Funciones:

Control de acceso de personas, vehículos y mercancía.

Recepción, revisión y almacenamiento de productos.

Preparación de pedidos (picking y packing).

Entrega y recolección de paquetes y documentos.

Apoyo en procesos logísticos.

Si se encuentra interesado en esta oferta, deberá asistir a la calle 12A Bis #68D-65, por la localidad de Kennedy. La feria estará abierta este martes 17 de marzo de 2026 de 7:30 a. m. a 12:00 p.m. Recuerde llevar su hoja de vida y documento de identificación.

¿Cómo asistir a la Feria de Empleo virtual con 20 vacantes de conductores C1 o C2 en Bogotá?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá invita a la ciudadanía a acceder a 20 vacantes para conductores o conductoras con licencia C1 o C2, a través de y la empresa aliada Gi Group Staffing S.A.S.

Esta convocatoria virtual va dirigida a bachilleres con al menos 6 meses de experiencia.

Funciones:

Entregar pedidos asignados en la ruta.

Organizar puntos de venta.

Consignar el recaudo diario.

Cargar producto en el vehículo.

Si se encuentra interesado en esta oferta, deberá postularse de manera virtual en la plataforma Microsoft Teams este martes 17 de marzo de 2026 de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Si quiere confirmar su asistencia, puede llenar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Así puede acceder a la Feria de Empleo virtual con 20 vacantes para operadores logísticos y vendedores en Bogotá

Finalmente, también puede acceder a 20 vacantes para operadores logísticos y vendedores con jornada de seis horas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada NASES S.A.S.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde bachillerato.

Experiencia: Mínimo seis meses en cargos afines.

Funciones:

Ventas al interior de la tienda.

Alistamiento de mercancía.

Al igual que la anterior convocatoria, debe postularse de manera virtual este martes 17 de marzo de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., aunque en este caso deberá ingresar por medio de la plataforma Google Meet.

También puede consultar: Pilas con los avances en tarjetas de crédito: Estos bancos son los que más interés cobran en 2026

Puede confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Escuche Caracol Radio EN VIVO