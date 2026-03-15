Así operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 16 al 22 de marzo: rotación, horarios y más
Bogotá implementa pico y placa para mejorar movilidad; AQUÍ todos los detalles que debe tener en cuenta para evitar una multa
La Secretaría de Movilidad es la entidad encargada de garantizar el cumplimiento de esta medida para los vehículos particulares, taxis, transporte especial y vehículos de carga en la capital.
A través de este sistema se aplica una restricción vehicular en días y horarios específicos. El pico y placa tiene como propósito reducir la congestión en las vías y disminuir el impacto ambiental generado por las emisiones de los vehículos.
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Horario OFICIAL de pico y placa en febrero de 2026 en Bogotá
Durante el mes de marzo de 2026, la medida se aplica de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo. El horario de restricción se mantiene de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
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Pico y placa en Bogotá en la semana del 16 al 22 de marzo
Lunes 16 de marzo:
Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Martes 17 de marzo:
Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Miércoles 18 de marzo:
Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
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Jueves 19 de marzo:
Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Viernes 20 de marzo:
Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 21 de marzo:
No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 22 de marzo:
No aplica la medida de pico y placa.
Multa por evadir el pico y placa en Bogotá
Para el este 2026, si en su momento usted llega a incumplir la medida del pico y placa, tendrá que pagar una multa, como se ha manejado en años pasados. Dicha sanción económica puede equivaler a 15 salarios mínimos legales diarios; cabe resaltar que, dicho monto está conectado con el salario vigente; incluso, en este proceso, se maneja también la inmovilización del vehículo.
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Precios del Pico y Placa Solidario para 2026 en Bogotá
El permiso de Pico y Placa Solidario, que exime a los vehículos particulares de la restricción de movilidad, ha ajustado sus precios base para los vehículos matriculados en la capital. Los valores estipulados son:
• Permiso diario: $70.294.
• Permiso mensual: $561.808.
• Permiso semestral: $2.809.311.
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Viviana Andrea Matiz
Comunicadora social - periodista de la Universidad Externado de Colombia. Community manager y Periodista...