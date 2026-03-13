Pilas con los avances en tarjetas de crédito: Estos bancos son los que más interés cobran en 2026

Las tarjetas de crédito se han convertido en una gran ayuda para los colombianos a la hora de hacer compras, ya que esto les permite poder realizar los pagos por cuotas y acomodarlas según las necesidades de cada persona.

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Este tipo de tarjetas también permite hacer avances económicos ante necesidades que se puedan presentar.

¿Qué es un avance?

Estos avances funcionan como un préstamo a corto plazo que el banco le otorga al usuario que lo solicite, utilizando el cupo disponible de su tarjeta de crédito. A diferencia de una compra convencional, donde usted adquiere un bien o servicio, el avance le permite disponer de dinero físico a través de cajeros automáticos, oficinas bancarias o transferencias directas a su cuenta de ahorros.

Los intereses comienzan a correr desde el mismo día en que se recibe el dinero. En varias ocasiones, las entidades bancarias difieren automáticamente estas transacciones a plazos largos que van entre 24 y 36 meses, lo que multiplica el costo final si el usuario no realiza un abono extraordinario.

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Estos bancos son los que más interés cobran en 2026:

Más allá de los beneficios que estos avances económicos puedan traer, muchos usuarios se preguntan por las tasas de interés que normalmente traen varios cambios. Cada banco maneja una tasa de interés diferente, dependiendo de los montos o los tipos de avances que se realicen.

Estas son las tasas de intereses que manejan los bancos:

BBVA Colombia: 24,3%

24,3% Banco de Bogotá : 24%

: 24% Banco de Occidente : 23,9%

: 23,9% Bancoomeva: 23,9 %

23,9 % Nu Colombia: 23,6%

Por otro lado, las entidades que figuran con la tasa más baja de interés son:

Davivienda: 16,49%

16,49% Banco Coopcentral: 18,37 %

18,37 % Banco Falabella: 20,93 %.

Las recomendaciones que hacen los expertos es que, a la hora de sacar un avance, intente pagarlo en su totalidad en el menor tiempo posible para detener la acumulación diaria de intereses, que en este 2026 sigue siendo la más alta del mercado de consumo.

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Tasa de usura para el mes de marzo:

Para el mes de marzo, el interés bancario corriente en créditos de consumo y ordinarios, como los préstamos personales o de libre inversión, quedó en 17,01% efectivo anual. Eso significa que el tope máximo que podrán cobrar es de 25,52% efectivo anual.

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