Uno de cada dos jóvenes no llegan al bachillerato en Colombia: ¿Por qué? Estas son las razones

Uno de cada dos jóvenes no entran a la educación media en Colombia: así lo revela un estudio (Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Uno de cada dos jóvenes no entran a la educación media en Colombia: así lo revela un estudio

La educación es uno de los pilares de cualquier sociedad desarrollada. Como lo explica la ONU, la educación fomenta la tolerancia entre las personas, contribuye a crear sociedades más pacíficas y puede ayudar a las personas a escapar del ciclo de la pobreza.

En Colombia, el acceso a la educación todavía no está generalizado. Muchos niños en el país solo logran estudiar hasta bachillero o, incluso, algunos no tienen la oportunidad de estudiar en toda su vida.

Leer más: Tecnología para la educación: un desafío que Colombia debe enfrentar

Un estudio reciente del Observatorio de Realidades de la Universidad ICESI encontró que solo uno de cada dos jóvenes del país alcanzan la educación media, ¿por qué?

Para hablar sobre estos resultados, Caracol Radio habló con Juliana Ruiz, directora del Observatorio, líder del estudio y Personaje de la Semana en Caracol.

¿Por qué los jóvenes en Colombia no alcanza el bachillerato?

Lo primero que explica Ruiz es que este estudio le hizo un seguimiento a varios estudiantes entre el 2013 hasta el 2023, para encontrar cuál era el número de estudiantes que había logrado ingresar efectivamente al sistema de educación y cuántos habían logrado llegar a grado 11.

“De casi un millón de estudiantes que ingresaron el 2013 a primero de primaria, solo 536.000 llegaron a grado 11, es decir que solo llegó el 55% de la población que esperábamos que llegará”, explicó Ruiz.

Asimismo, la directora del Observatorio destacó que otro de los grandes problemas de la educación en Colombia es que en el país no son obligatorios los grados 10° y 11°. Estos dos grados son claves para pensarse el futuro en su educación. “En estos momentos, los jóvenes se preguntan por sus orientaciones vocacionales, piensan en sus proyectos de vida”, explicó Ruiz.

Leer más: Educación básica y superior en el Catatumbo, ya es una realidad

Al no tener este espacio, es mucho menos probable que continúen con proyectos de educación, que se mantengan y cumplan con su paso a la educación superior.

Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace: