Ojo a los motivos por los que pueden negarle la expedición de la licencia de conducción en 2026

La licencia de conducción es un documento público de carácter personal e intransferible que autoriza a una persona la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Incluso, gracias a los convenios internacionales, esta licencia es válida en otros países del mundo.

Lea también: Curso de conducción y licencia C1 GRATIS en Bogotá: Fecha límite de inscripción y requisitos

Para poder solicitar la licencia de conducción se debe cumplir con unos requisitos mínimos generales, como la edad y el certificado del curso de conducción. No obstante, existen situaciones en que, a pesar de cumplirlo todo, le pueden negar la licencia, ¿Cuáles son estos casos? Se lo contamos a continuación.

Requisitos clave para solicitar la licencia:

El trámite se realiza ante las autoridades de movilidad, como las Secretarías de Tránsito, o en el caso de Bogotá, ante la Ventanilla Única de Servicios. Los requisitos generales para solicitarla son:

Tener más de 16 años cumplidos para licencia de conducción en servicio particular y 18 para servicio público.

cumplidos para licencia de conducción en servicio particular y 18 para servicio público. Saber leer y escribir, como lo determina el artículo 19 de la Ley 769 del 2002

como lo determina el artículo 19 de la Ley 769 del 2002 Realizar la inscripción ante el sistema RUNT , en caso de que todavía no lo haya hecho.

, en caso de que todavía no lo haya hecho. Hacer el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

y de coordinación motriz. Presentar el certificado de aptitud en conducción .

. Pasar el examen teórico y práctica que realiza un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

que realiza un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Estar a paz y salvo por infracciones.

Una vez se cumpla con todos los requisitos, se puede comenzar con el trámite del proceso que se realiza ante las autoridades anteriormente mencionadas.

Razones por las que le pueden negar la licencia:

La expedición de la licencia de conducción puede ser negada principalmente por no superar los exámenes físicos, mentales y de coordinación motriz en centros autorizados (CRC), presentar documentación falsa, tener multas de tránsito sin pagar, reincidencia en infracciones graves, o por decisión judicial.

Principales motivos de negación:

Incapacidad física, mental o sensorial: Deficiencias graves en la visión, audición, o condiciones físicas/cognitivas que puedan llegar a impedir la conducción de forma segura, lo anterior certificado por medio de los exámenes de aptitud.

Deficiencias graves en la visión, audición, o condiciones físicas/cognitivas que puedan llegar a impedir la conducción de forma segura, lo anterior certificado por medio de los exámenes de aptitud. Condiciones médicas/enfermedades: Trastornos cardiovasculares (infartos, hipertensión no controlada), epilepsia, Alzheimer, Parkinson avanzado o dependencia alcohólica/drogas.

Trastornos cardiovasculares (infartos, hipertensión no controlada), epilepsia, Alzheimer, Parkinson avanzado o dependencia alcohólica/drogas. Reincidencia de estado de embriaguez en cualquier grado o bajo los efectos de drogas alucinógenas durante la conducción.

en cualquier grado o bajo los efectos de drogas alucinógenas durante la conducción. Reincidencia en prestar servicios públicos de transporte con vehículos particulares sin causa justa.

con vehículos particulares sin causa justa. En caso de que haya obtenido anteriormente una licencia de conducción por medios fraudulentos

Escuche Caracol Radio EN VIVO: