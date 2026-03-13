Desarticulan centro clandestino de autopartes de motos robadas en Pereira

Pereira

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía permitió descubrir un inmueble que, al parecer, funcionaba como centro clandestino para el almacenamiento y comercialización ilegal de autopartes de motocicletas en Pereira.

La diligencia de allanamiento y registro se realizó en el barrio Bello Horizonte, en la comuna Cuba, donde las autoridades encontraron una gran cantidad de piezas de motocicletas con los sistemas de identificación, presuntamente alterados.

Durante el procedimiento fueron incautados 45 motores, 25 chasis y múltiples autopartes, elementos que, según las primeras investigaciones, podrían estar relacionados con motocicletas reportadas como hurtadas.

En el operativo también fueron capturados tres hombres, que deberán responder ante las autoridades judiciales por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

“Estamos siguiendo el rastro a las personas que hurtan las motocicletas y vienen en estos cementerios de motores y de diferentes elementos de autopartes a regrabarlas y venderlas. Seguimos actuando contra el hurto de motocicletas”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira

Además, en el lugar fue incautado un automóvil que presentaba los sistemas de identificación regrabados, situación que será analizada dentro del proceso investigativo para establecer su procedencia.

Las investigaciones indican que este inmueble habría sido utilizado como punto de almacenamiento y manipulación de piezas provenientes del hurto de motocicletas, donde presuntamente se realizaban modificaciones en los números de identificación de motores y chasis para facilitar su venta en el mercado ilegal.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para ubicar a otras personas que podrían estar involucradas en esta actividad ilícita, la cual hace parte de las economías criminales asociadas al hurto de motocicletas.

