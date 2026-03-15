Los 3 mejores pueblos para vivir en Cundinamarca si trabaja en Bogotá: Tranquilo, seguro y económico

De acuerdo con Mejía Villegas Constructores, compañía colombiana, vivir fuera de Bogotá se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan mejorar su calidad de vida sin alejarse demasiado del trabajo. Los municipios cercanos a la capital ofrecen tranquilidad, contacto con la naturaleza y, en muchos casos, costos de vivienda más bajos.

Le puede interesar: 5 alimentos efectivos para aliviar el dolor muscular: tienen altas propiedades antiinflamatorias

Además, la expansión de las vías de acceso y el crecimiento del trabajo remoto han facilitado que muchas personas opten por mudarse a pueblos cercanos y desplazarse a la ciudad solo cuando es necesario.

Frente a esto, le contamos cuáles son los tres mejores pueblos de Cundinamarca para vivir si trabaja en Bogotá, destacando aspectos como distancia, calidad de vida y costo.

Los 3 mejores pueblos para vivir en Cundinamarca si trabaja en Bogotá

Chía

Entre los municipios cercanos a la capital, Chía se destaca por su cercanía y por contar con una infraestructura urbana más desarrollada. Este municipio se encuentra aproximadamente a 10 o 15 kilómetros de Bogotá, lo que permite un desplazamiento relativamente rápido. Sus principales accesos son la Autopista Norte y la Avenida Pradilla, vías que conectan directamente con la capital.

En términos de calidad de vida, Chía combina lo urbano con lo residencial. Cuenta con centros comerciales, universidades, restaurantes y una amplia oferta de servicios, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes desean comodidad sin vivir dentro de Bogotá.

Le puede interesar: 4 métodos caseros y eficaces para eliminar cucarachas: La prevención y limpieza profunda son clave

Cota

Otra opción muy popular para quienes trabajan en Bogotá es Cota, un municipio que ofrece un balance entre cercanía, tranquilidad y costos de vida moderados.

Cota está ubicada entre 12 y 18 kilómetros de la capital, con accesos principales por la Calle 80 y la vía Suba–Cota, lo que facilita la conexión con diferentes zonas de Bogotá. Este municipio conserva más su ambiente residencial y campestre, lo que se traduce en menos ruido, menor contaminación y una sensación de tranquilidad mayor.

Tabio

Para quienes priorizan la calma y el contacto con la naturaleza, Tabio aparece como una de las mejores opciones en Cundinamarca. Este municipio se encuentra aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros de Bogotá, con acceso por la variante Cota o por la Calle 80.

Tabio es reconocido por su ambiente rural, paisajes naturales y ritmo de vida más pausado. Es destacado por ser un municipio tranquilo, ideal para quienes buscan alejarse del estrés de la ciudad.

Le puede interesar: ¿Qué puede causar dolor en las manos y dedos? Puede que necesite una importante vitamina

Cosas a tener en cuenta al mudarse fuera de la capital

Mudarse a municipios cercanos puede representar un reto en términos de movilidad, especialmente en horas pico. Sin embargo, muchas personas consideran que los beneficios compensan ese desafío.

La posibilidad de vivir en lugares más tranquilos, con menos contaminación, más espacios verdes y viviendas más amplias, ha hecho que municipios como Chía, Cota y Tabio se posicionen entre las mejores opciones para quienes trabajan en Bogotá.

En definitiva, estos pueblos permiten encontrar un equilibrio entre las oportunidades laborales de la capital y una vida más relajada fuera de la ciudad.

Le puede interesar: ¿Está en Colombia? La ciudad más lluviosa de Sudamérica, según la IA