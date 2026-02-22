¿Está en Colombia? La ciudad más lluviosa de Sudamérica, según la IA

¿Está en Colombia? Esta es la ciudad más lluviosa de Sudamérica, según la IA

En Sudamérica, el clima ha estado cambiando mucho en los últimos años. A veces llueve demasiado y otras veces casi no cae agua. Fenómenos como El Niño y La Niña hacen que algunas regiones se inunden mientras que otras pasan largos periodos sin lluvia. Esto afecta a los agricultores y a quienes dependen de los ríos para su vida diaria.

La organización sin fines de lucro, Mongabay Latam, explica que, los bosques y montañas también sienten estos cambios. Tal es el caso en la Amazonía, ya que, hay momentos de sequía seguidos de lluvias muy fuertes, lo que daña los árboles y pone en peligro a los animales.

¿Cuál es la ciudad más lluviosa de Sudamérica, según IA?

Frente a los diferentes cambios climáticos, se ha estudiado que los países sudamericanos necesitan cuidar mejor sus recursos y prepararse para estos cambios. Por esta razón, le quisimos preguntar a la inteligencia artificial cuál es la ciudad más lluviosa de Sudamérica

No obstante, se debe tener en cuenta que, al consultar en cualquier plataforma de IA, se debe verificar su resultado. En esta ocasión consultamos en OpenAI conocida como ChatGPT.

La ciudad más lluviosa de Sudamérica está en Colombia, según IA

De acuerdo con la IA, la ciudad más lluviosa de Latinoamérica suele considerarse Buenaventura, ubicada en la costa del Pacífico colombiano. Esto se debe a que, recibe precipitaciones anuales que pueden superar los 7,000 mm, debido a la influencia de los vientos húmedos del océano Pacífico y la topografía de la región.

Otras ciudades muy lluviosas de la región incluyen Quibdó, que también supera los 6,000 mm de lluvia al año, y algunas zonas de la selva amazónica, aunque estas últimas no son grandes ciudades.

Las 5 ciudades donde más llueve en Sudamérica

Buenaventura

Costa pacífica de Colombia, en el departamento de Valle del Cauca. Es el principal puerto marítimo del país sobre el océano Pacífico.

Quibdó

Capital del departamento del Chocó, al oeste de Colombia, cerca del río Atrato, también en la costa pacífica.

Tefé

En el estado de Amazonas, Brasil, ubicada a orillas del río Solimões, afluente principal del Amazonas.

Belém

Capital del estado de Pará, en la desembocadura del río Amazonas, frente a la costa atlántica de Brasil.

Iquitos

Ciudad en la región de Loreto, Perú, en la selva amazónica, accesible únicamente por avión o barco por el río Amazonas.

Cabe resaltar que, la costa pacífica de Colombia domina esta lista porque combina topografía montañosa y vientos oceánicos, creando precipitaciones extremadamente altas, incluso mayores que en la Amazonía.