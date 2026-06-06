Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el barrio La Quinta de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Quinta, sector Las Escaleras.

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La víctima fue identificada como Osvaldo Jesús Salas Lastra, de 21 años de edad, natural de Cartagena, oficios varios, quien fue trasladado a centro asistencial, donde fallece.

Testigos del sector manifestaron que dos sujetos en una motocicleta se le acercaron al occiso, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes (2026), hurto (2026) y hurto calificado (2025).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.