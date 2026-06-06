Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el barrio La Quinta de Cartagena
A la víctima le registran tres anotaciones judiciales
Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Quinta, sector Las Escaleras.
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La víctima fue identificada como Osvaldo Jesús Salas Lastra, de 21 años de edad, natural de Cartagena, oficios varios, quien fue trasladado a centro asistencial, donde fallece.
Testigos del sector manifestaron que dos sujetos en una motocicleta se le acercaron al occiso, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.
Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes (2026), hurto (2026) y hurto calificado (2025).
Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...