4 métodos caseros y eficaces para eliminar cucarachas: La prevención y limpieza profunda son clave

Uno de los problemas más alarmantes en el hogar es la presencia de plagas; esto puede que en su momento cause desagrado y bastante preocupación. Las cucarachas son unos de los insectos que más invaden las casas; estas aparecen en sitios como la cocina, baños y cuartos.

Cabe resaltar que las cucarachas se esconden con mucha facilidad, puesto que, se adueñan de espacios pequeños, como detrás de los muebles o debajo de los electrodomésticos, lo que hace que sea complicado eliminarlas.

Además, uno de los factores a tener en cuenta es que existe un riesgo para la salud, porque pueden contaminar alimentos y superficies del hogar. Por esta razón es importante mantener la casa limpia; a continuación le indicaremos algunos métodos caseros y eficaces para eliminar y prevenir cucarachas:

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4 métodos caseros y eficaces para eliminar cucarachas

Truco casero con hojas de laurel

Desde hace años, varias personas indican que las hojas de laurel son perfectas para eliminar las cucarachas de cualquier lugar. Si se encuentra interesado, lo que debe hacer es triturar bien hojas de laurel y ubicarlas en lugares donde suelen aparecer cucarachas; tiene que tener en cuenta que estas deben estar vitales y no secas para que se esparza su olor. Dicho olor es desagradable para ellas, por lo que funciona como un repelente natural.

Método de bicarbonato de sodio y azúcar

Uno de los métodos más populares para eliminar las cucarachas es el truco del bicarbonato de sodio con azúcar. Para ejecutarlo, tiene que realizar una mezcla en partes iguales de ambos productos y colocarlos en pequeños recipientes en lugares donde vea cucarachas. Esto funciona debido a que, el azúcar las atrae y el bicarbonato produce una reacción en su organismo que ayuda a eliminarlas.

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Método ácido bórico con azúcar o harina

El tercer método es bastante sencillo; consta de realizar una mezcla con una cucharada pequeña de ácido bórico con azúcar o harina y dejarla en los rincones, grietas o debajo de los electrodomésticos. Las cucarachas se sienten atraídas por la mezcla y el ácido bórico actúa como veneno para ellas.

Truco con azúcar

Este método también es uno de los más utilizados y más comentados; consiste en colocar un poco de azúcar o comida dentro de un frasco de vidrio; esto llamará la atención de las cucarachas, pero además deberá untar el interior con aceite o vaselina. Las cucarachas entran atraídas por la comida, pero luego no pueden salir del frasco.

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¿Cómo evitar las cucarachas en la casa?

Se debe tener en cuenta que, para que no aparezcan cucarachas dentro de la casa, es importante cuidar el orden y la higiene del lugar; es lo más importante, puesto que, las plagas buscan sitios donde puedan encontrar comida, agua y lugares oscuros para esconderse. Cuando la casa se mantiene organizada y sin restos de alimentos, es mucho menos probable que se queden o que entren desde afuera.

Consejos para evitar las cucarachas