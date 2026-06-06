Ibagué albergó el evento más grande de Actividad Física Musicalizada en Latinoamérica

Tolima

Con éxito se cumplió el evento organizado por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), denominado ‘Latidos de mi Tierra HEVS’, un certamen sin precedentes y el más grande de Actividad Física Musicalizada en Latinoamérica, al que asistieron cerca de 7.000 personas.

Desde el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable se presentó una serie de ‘Rumba Folclórica’, con muestras de todas las regiones de Colombia, además de una variada oferta de contenidos musicales y artísticos que dinamizaron la actividad.

“Estamos felices. Seguimos promoviendo el deporte y la recreación para nuestros ciudadanos; de igual forma, esto nos ayuda a prevenir enfermedades asociadas a la falta de movimiento. El sedentarismo es uno de los factores que debemos vencer”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.

Durante las tres horas de actividad en el estadio Manuel Murillo Toro, los participantes siguieron los pasos de los instructores, donde el movimiento, la diversión y el aprovechamiento del tiempo libre fueron claves para cumplir con el objetivo.

“Fue un verdadero trabajo en equipo. Durante varios días nos reunimos con todo el personal, la empresa privada, el equipo logístico, entre otros actores, quienes nos ayudaron a construir esta propuesta que fue un total éxito”, dijo Felipe La Rota, gerente del IMDRI.

Así las cosas, continúa en la capital tolimense la masificación y promoción de actividades que integran a la sociedad, clave para consolidar la exitosa propuesta ‘Ibagué, Casa del Deporte en Colombia’.