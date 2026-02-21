¿Cómo tomar un taxi de manera segura en zonas de rumba en Bogotá? Así funciona

Bogotá es una de las ciudades que reúne a varias personas en lugares de fiesta. No obstante, antes de salir, siempre se suele pensar en el regreso a casa y elegir medios de transporte seguros, evitando improvisaciones de último momento.

Con el objetivo de evitar algún riesgo y que las personas regresen de manera segura a sus hogares, desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto al Gaula de la Policía y diferentes agentes de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad, han realizado operativos para priorizar diferentes zonas.

¿Cómo tomar un taxi de manera segura en zonas de rumba en Bogotá?

Se les conoce como ‘puntos de taxi seguro’, a los lugares donde los equipos del Distrito recorren las zonas de mayor influencia, tanto en horas de la noche como en la madrugada. Desde allí se podrá solicitar un taxi y, cuando este llegue al lugar, los gestores actuarán de la siguiente manera.

Se verificará que el vehículo esté legalmente habilitado para prestar el servicio.

habilitado para prestar el servicio. Se revisarán las placas y se constata que coincidan con los registros visibles.

y se constata que coincidan con los registros visibles. Uno de los pasos más importantes es que se identifican los datos del conductor.

Por último, se supervisará que el taxímetro esté en funcionamiento desde el inicio del recorrido.

Cabe resaltar, que todos estos pasos se realizan antes de que se suba al carro; de esta manera, usted podrá tomar un taxi de manera segura en las zonas de rumba de Bogotá.

¿Cómo saber que el taxi que toma en Bogotá es seguro?

Además, de los pasos ya mencionados anteriormente, los gestores tienen la responsabilidad de registrar los datos básicos del servicio antes de que el carro arranque; entre estos están:

Datos personales del conductor

Datos personales de pasajero

Esto se realiza como medida preventiva para ambas partes, ya que, de esta manera, se evita que se realicen robos como el ‘paseo millonario’. Incluso, de acuerdo con la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, existen casos en los que los gestores “permanecen atentos hasta que el taxi se retira del punto, garantizando que el servicio se inicie en condiciones seguras y transparentes”.

¿Cómo identificar los puntos de taxi seguros en Bogotá?

Usted podrá identificar los puntos de taxi seguros en Bogotá porque en estos se encuentran con un grupo de personas con chaquetas rojas o gris de la Alcaldía de Bogotá; en estas logrará ver que están identificados con un estampado que dice ‘Gestores de Convivencia’ o ‘Gestores del Orden’

