Parte de un techo colapsó en Unicentro y varias personas quedaron con lesiones leves

Medellín

En la tarde de este sábado se reportó una emergencia en el centro comercial Unicentro de Medellín que dejó varias personas lesionadas. La brigada de emergencia del lugar reaccionó y atendió la situación con su propio personal.

De manera preliminar, se indica que parte de un techo del centro comercial colapsó y cayó sobre varias personas que departían en el concurrido lugar dejando entre siete y diez lesionados leves, según el reporte del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

Al lugar llegaron bomberos y el Dagrd de Medellín, que apoyaron la emergencia. Por ahora, el centro comercial está levantando el informe oficial de este suceso.

Comunicado del Centro Comercial Unicentro

En un comunicado de prensa oficial, el centro comercial informó que el incidente se registró debido a la caída de unas placas del techo falso construido en drywall en la entrada principal de la Av. Bolivariana. Recalca que no hubo lesionados de gravedad.

“De forma paralela, se adelantan las inspecciones técnicas correspondientes para determinar las causas del hecho y adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias. Actualmente, la Ciudadela Comercial Unicentro Medellín opera con normalidad y mantiene su compromiso permanente con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos sus visitantes, comerciantes y colaboradores”, agregó.