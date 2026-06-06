Dos motocicletas recuperadas en Cartagena

En desarrollo de acciones orientadas a contrarrestar el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional adelantaron operativos en distintos sectores de la ciudad, logrando la recuperación de dos motocicletas y la captura de dos personas.

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El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio La María, donde fue capturado alias ‘Yostin’, de 19 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Yamaha que había sido hurtada minutos antes.

Según las investigaciones preliminares, el capturado habría intimidado con un arma blanca a un ciudadano para despojarlo de su motocicleta y de un teléfono celular. Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, fue posible su captura y la recuperación de los elementos hurtados.

El capturado y los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

De igual forma, en el barrio Flor del Campo, las patrullas de vigilancia recuperaron una motocicleta marca Bajaj, línea bóxer CT, modelo 2025, placa YGG-35H, la cual registraba un reporte por hurto. Por este hecho fue capturado un sujeto por el delito de receptación.

“En lo corrido del año se han capturado 482 personas por el delito de hurto y se han recuperado 123 motocicletas”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.