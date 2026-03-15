Autoridades investigan asesinato de adultos mayores en la localidad de Suba 

En las últimas horas en la localidad de Suba en el barrio Aures las autoridades fueron alertadas por un doble homicidio dentro de una vivienda.

Al llegar a la escena, los uniformados de la Policía Metropolitana se encontraron con los cuerpos de dos adultos mayores uno de 71 años y otro de 66 años y quienes eran esposos. Según el reporte, los cuerpos de la pareja presentaban múltiples heridas en el cuello causadas con un elemento cortopunzante.

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Según el relato de los familiares, se dieron cuenta de los hechos debido a una cámara que está al interior de la vivienda. Justo con las imágenes, una de las hijas de la pareja se percató que algo fuera de lo normal estaba sucediendo en la vivienda de los adultos. Sumado a esto, y con las imágenes en tiempo real, se evidenció a un hombre saliendo de la casa con una gorra propiedad de una de las víctimas y con el rostro cubierto.

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De inmediato, una de las hijas de las víctimas que vive en el vecindario acudió a las autoridades y de allí se movilizaron a la vivienda. Al ingresar se encontraron al señor en una de las habitaciones en la cama sin signos vitales mientras que a la mujer la encuentran en la habitación adyacente debajo de la cama .

Por ahora la investigación de los hechos la adelanta el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.