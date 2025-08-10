Conmoción en Bogotá: encuentran muerto a adolescente de 16 años reportado como desaparecido

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el cuerpo de Harold Aroca, de 16 años, fue encontrado tras varios días de búsqueda. El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 4, señaló:

“La Policía Nacional lamenta informar que fue hallado un cuerpo sin vida de un menor de 16 años el cual fue reportado desaparecido el pasado 5 de agosto”.

Las primeras hipótesis apuntan a una represalia entre estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, que habrían instrumentalizado al adolescente. La investigación está a cargo de una unidad especial liderada por la Fiscalía General de la Nación.

Denuncias sobre su desaparición

Habitantes del sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, denunciaron que Harold fue secuestrado por cuatro hombres armados el 6 de agosto, cuando salió a jugar fútbol después de llegar del colegio.

Su madre relató:

“A mi hijo cuatro personas lo habían golpeado, encapuchado y subido a una camioneta. Hasta el día de hoy no se sabe nada”.

El padre aseguró que vecinos le indicaron que los captores se dirigieron hacia la vía a Choachí. La familia cree que el hecho estaría relacionado con comentarios que Harold habría hecho en el colegio sobre un homicidio ocurrido días antes.

Clamor de la familia y la comunidad

Los padres de Harold pidieron a los responsables que lo devolvieran sano y salvo. Su madre expresó:

“Esta zozobra que tengo nadie se la imagina”.

María Eugenia Cruz, directora de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, se sumó al llamado:

“Harold es un niño que estudia y sueña con ser futbolista, por favor, no le arrebaten los sueños”.

Otros casos recientes de secuestro en Bogotá

En otro hecho, siete personas fueron capturadas por secuestrar y extorsionar a conductores de aplicaciones en la ciudad. La Fiscalía imputó delitos como secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y uso de menores de edad.

Entre los detenidos están Bárbara Alexandra Rojas Fariñez, Juan David Steef Gaviria Moreno y Alembert Moisés Fernández García. Según las autoridades, operaban de manera coordinada, usando viviendas en barrios como Dindalito, en el suroccidente, para retener a las víctimas y robarles dinero y pertenencias.