Motociclista en presunto estado de embriaguez embistió y causó la muerte de adulto mayor en Engativá

Luis Ramírez Barrera, de 90 años y reconocido en la localidad como maestro de acuarelas, murió luego de ser arrollado por una motocicleta que se movilizaba a alta velocidad en la localidad de Engativá, Bogotá. El impacto le provocó graves lesiones que derivaron en su fallecimiento horas más tarde en un centro asistencial.

Según relató su hijo, Carlos Eduardo Ramírez, el adulto mayor se dirigía a su vivienda hacia las 6:00 de la tarde y cruzaba con precaución la vía tras esperar el paso de varios vehículos. “Mi papá dejó pasar a los motorizados, dejó pasar una buseta y cuando vio que tenía espacio decidió cruzar. Lamentablemente pasó una moto a toda velocidad y lo embistió como un toro”, afirmó a Caracol Radio.

El familiar también aseguró que, tras el choque, el conductor intentó abandonar el lugar sin prestarle ayuda a la víctima. “El motociclista se levantó, miró lo que había sucedido y trató de irse. La comunidad lo atrapó, lo retuvo y luego me llamaron a mí”, explicó.

Testigos indicaron que el presunto responsable presentaba signos de embriaguez y fue retenido por la ciudadanía hasta la llegada de la Policía. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía para el proceso correspondiente.

La motocicleta involucrada corresponde a una AKT de placa IHM78G. De acuerdo con la familia, el adulto mayor fue trasladado en ambulancia a un centro médico, donde falleció hacia las 10:00 de la noche debido a la gravedad de las lesiones.

Ramírez Barrera era ampliamente conocido en el sector por su actividad artística, ya que exponía sus obras de acuarela en el mercado de pulgas de Usaquén. Sus allegados pidieron que este caso marque un precedente frente a la conducción bajo efectos del alcohol. “No podemos seguir permitiendo que las personas alcoholizadas manejen. Mi papá se fue y nosotros quedamos con el duelo”, concluyó su hijo.

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