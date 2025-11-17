Joven de 17 años fue asesinado en Bogotá: la presunta responsable casi es linchada por la comunidad / Foto Caracol Radio Cali

Bogotá D.C

En horas de la noche de este sábado 17 de noviembre, los habitantes del barrio Santa Inés, en la localidad de San Cristóbal , escucharon disparos que provenían de la vía pública.

Según las primeras versiones, en medio de una riña , un joven de aproximadamente 17 años fue atacado por una mujer de 27 años con un arma de fuego.

El joven queda gravemente herido y aunque es trasladado a un centro médico, falleció.

La Policía fue alertada de esta situación y llega al lugar de los hechos y se encuentra con una situación de orden público.

"Al llegar al lugar se observa una aglomeración de personas arremetiendo contra una vivienda y quienes manifestaban a las autoridades que esta mujer habría herido a un adolescente de 17 años con arma de fuego“, aseguró el comandante encargado de la Estación de Policía de San Cristóbal, el mayor Jhon Barrera.

La mujer fue capturada y puesta a disposición ante la autoridad competente. Asimismo, los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.