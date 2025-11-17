Joven de 17 años fue asesinado en Bogotá: la presunta responsable casi es linchada por la comunidad
Las autoridades llegaron a tiempo para capturar a la mujer que habría asesinado al joven.
Bogotá D.C
En horas de la noche de este sábado 17 de noviembre, los habitantes del barrio Santa Inés, en la localidad de San Cristóbal, escucharon disparos que provenían de la vía pública.
Según las primeras versiones, en medio de una riña, un joven de aproximadamente 17 años fue atacado por una mujer de 27 años con un arma de fuego.
El joven queda gravemente herido y aunque es trasladado a un centro médico, falleció.
La Policía fue alertada de esta situación y llega al lugar de los hechos y se encuentra con una situación de orden público.
"Al llegar al lugar se observa una aglomeración de personas arremetiendo contra una vivienda y quienes manifestaban a las autoridades que esta mujer habría herido a un adolescente de 17 años con arma de fuego“, aseguró el comandante encargado de la Estación de Policía de San Cristóbal, el mayor Jhon Barrera.
La mujer fue capturada y puesta a disposición ante la autoridad competente. Asimismo, los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.