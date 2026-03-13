Por robarle una cadena mataron a un adulto mayor de 83 años en Cali: hay dos detenidos

Un adulto mayor de 83 años fue asesinado en medio de un presunto caso de hurto ocurrido en el barrio Centenario, en el oeste de Cali. La víctima fue identificada como Alonso de Jesús Torres.

Según información de las autoridades, el hombre se movilizaba en un vehículo de color gris cuando fue interceptado por dos sujetos armados que le dispararon, causándole la muerte.

Tras el crimen, la Policía Metropolitana de Cali activó un plan candado en la ciudad que permitió ubicar y detener a los presuntos responsables en el sur de la capital del Valle del Cauca. Los detenidos son un joven de 24 años y un adolescente de 16 años.

“Lamentamos los hechos sucedidos donde una persona pierde la vida producto de disparos con arma de fuego. Gracias a la activación de un plan candado en la ciudad logramos la ubicación de los presuntos responsables, así como la incautación de un arma de fuego que habría sido utilizada en este crimen y el vehículo en el que se movilizaban”, explicó el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía Cali.

Durante el operativo policial, que culminó en la comuna 19, sur de Cali, las autoridades también hallaron una joya de oro, que al parecer habría sido hurtada a la víctima, lo que refuerza la hipótesis de que el homicidio se produjo durante un robo.

El hombre capturado y el menor aprehendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el proceso de judicialización por este caso.