Familiares y amigos de Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado en Bogotá, le hicieron una misa

En la tarde de este sábado, en la capital del país, se celebró una misa en la iglesia Santa María del Cenáculo en memoria de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de los Andes, al cumplirse tres meses de su asesinato el pasado 31 de octubre de 2025.

A la ceremonia asistieron familiares, amigos, compañeros universitarios y miembros de la comunidad, quienes se reunieron para rendir homenaje a la memoria del joven y elevar oraciones en su nombre. La eucaristía tuvo una duración aproximada de 56 minutos y estuvo marcada por mensajes de reflexión sobre la vida, la responsabilidad individual y las consecuencias de las decisiones humanas.

Lea también: Esta es la conclusión de la Fiscalía sobre lo que pasó en Halloween con Jaime Esteban Moreno

Durante la homilía, el sacerdote destacó la importancia de los adultos en la formación de las próximas generaciones, resaltando el papel que cumplen los valores, la educación y el ejemplo en la construcción de una sociedad más justa.

Asimismo, hizo énfasis en el concepto de la libertad, señalando que esta puede conducir tanto a acciones positivas como negativas, dependiendo de cómo sea ejercida.

Como parte de su mensaje, el padre hizo referencia al caso de Jaime Esteban Moreno, afirmando que “las personas, cuando no manejan con inteligencia la libertad, pueden terminar haciendo mucho daño, un daño que es irreparable”.

Le puede interesar: La Fiscalía radicó escrito de acusación contra los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno

La misa concluyó con una oración colectiva por la paz y el descanso eterno de Moreno, y un mensaje de esperanza dirigido a los asistentes, invitándolos a transformar el dolor en acciones que promuevan la vida, el respeto y la convivencia pacífica.