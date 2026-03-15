Arquero de Chicó sobre la pérdida de tiempo ante Millonarios: “En todos los partido pasa, es normal”

Boyacá Chicó sumó un valioso triunfo en la Liga Colombiana 2026-I. Durante la undécima jornada del campeonato, el cuadro de Tunja derrotó por 2-1 a Millonarios en el Estadio La Independencia y abonó terreno no solo en la tabla de posiciones, sino también en el descenso.

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El cuadro ajedrezado se impuso con las anotaciones de Arlen Banguero (26′) y Jairo Molina (45+6′), mientras que los albiazules descontaron por intermedio de Mackalister Silva (56′). Asimismo, hubo dos expulsados en el encuentro: el capitán bogotano vio la roja en una polémica acción a los 59, mientras que Banguero tuvo que salir al 90′.

Justamente, los cuestionamientos al juez central Héctor Rivera llegaron principalmente del lado capitalino. No solo por la roja hacia Silva, sino también por la pérdida deliberada de tiempo de los jugadores del Chicó.

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Al respecto habló Emiliano Denis, arquero uruguayo del conjunto local, en conferencia de prensa. Inicialmente reconoció que sí “me tiré” en algunas oportunidades para cortar el ritmo del duelo, pero también advirtió que es algo normal en el fútbol porque todos los equipos lo hacen.

“Capaz que me tiré en alguna, otras sí me dolían, pero ellos también lo hicieron. Cuando jugaron con Nacional (en Copa Sudamericana) también se tiraron, también hicieron un poquito de tiempo. Seguramente cuando vayan a jugar con un equipo brasilero, también se van a tirar”, expreso el futbolista de 34 años.

Para cerrar el tema, señaló que con lo poco que tenía el Chicó, logró marcarle dos goles a Millonarios y por ello era obligación mantener la ventaja, así fuese quemando tiempo: “Así es el fútbol, en todos los partidos pasa y es algo normal”.

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