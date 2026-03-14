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14 mar 2026 Actualizado 20:43

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Usuarios de Davivienda reportan problemas con la plataforma

De acuerdo con reportes en plataformas de monitoreo digital, los problemas comenzaron aproximadamente desde la 1:00 de la tarde.

Imagen de referencia: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images. / Jeff Greenberg

Imagen de referencia: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images.

L. Maríavegacabravegacabra

L. María

Este sábado 14 de marzo, usuarios del banco Davivienda han reportado fallas en los servicios digitales de esta entidad para realizar transacciones.

De acuerdo con reportes en plataformas de monitoreo digital como DownDetector, los problemas comenzaron aproximadamente desde la 1:00 de la tarde y afectaron principalmente la aplicación del banco, además del inicio de sesión y el acceso al sitio web.

Algunos clientes también han señalado otros inconvenientes en cajeros automáticos.

La situación ha obligado a varios usuarios a recurrir a otros medios de pago mientras se restablece el funcionamiento de los servicios.

Hasta el momento, Davivienda no se ha pronunciado frente a estos reportes.

Fallas en los servicios de Bancolombia

Es preciso recordar que la entidad bancaria Bancolombia también registró fallas en sus servicios digitales durante varios días, los cuales fueron restablecidos en sus diferentes plataformas el pasado 26 de febrero.

Bancolombia sufrió una caída masiva durante una ventana de mantenimiento que generó fallas en servicios como transferencias, pagos, bolsillos, entre otros. En ese momento, la organización también pidió a sus clientes tener en cuenta que el detalle de las transacciones que fueron realizadas en las oficinas tomaría un tiempo en ajustarse, por lo que pidió tener paciencia.

Además, la entidad Bancolombia aseguró que, en el caso de las personas que se vieron afectadas por la caída, se realizarían compensaciones que se verían reflejadas en las cuentas de ahorro.

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