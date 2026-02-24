Bancolombia restablece todos sus servicios, tanto digitales como físicos, tras dos días de fallas

Bancolombia anunció este martes en la mañana que ya restableció su operación y todos sus servicios, tanto digitales como físicos, están disponibles.

Esto se logró tras los ajustes que realizaron durante la noche, cuando todos sus servicios estuvieron apagados mientras hacían el proceso de estabilización.

Y con el fin de reparar a sus clientes, el banco señaló que compensarán a los afectados. “Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolvemos lo que corresponde”, señaló la entidad financiera.

¿Quién protege a los usuarios?

Caracol Radio conoció que desde el momento mismo en que se detectó la situación, la Superintendencia Financiera entró en contacto con la entidad para ver las circunstancias y las causas.

Y en este sentido, adelantan mesas de trabajo con la entidad, en las que pueden solicitar información adicional que se requiera en torno a las causas y afectaciones a los usuarios.

¿Cuál fue la falla que ocasionó la caída de la App?

Desde el fin de semana miles de usuarios reportaron intermitencias en la plataforma y varios servicios no estaban disponibles.

El banco señaló que, mientras tanto, tenían algunas alternativas como ver los saldos, hacer transferencias o usar los cajeros automáticos.

Resulta que los fallos en los canales digitales de la entidad bancaria comenzaron a presentarse luego de un mantenimiento programado para la modernización de sus sistemas entre la mañana del 21 de febrero y la tarde del 22 de febrero.

La compañía afirmó que “en la implementación se presentó una falla técnica en uno de los componentes de un proveedor externo que nos obligó a detener el proceso antes de concluirlo”.

A ello agregó que identificaron “fallas en algunos componentes de IBM que dan soporte a nuestra operación. Desde ese momento, los equipos técnicos de ambas compañías vienen trabajando de manera conjunta para restablecer completamente los servicios afectados”.