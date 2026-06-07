Aumentan los recargos dominicales y festivos, pasan del 80 al 90 por ciento
El aumento se hace como parte del cronograma de aumento gradual de la remuneración estipulado dentro de la reforma laboral.
El aumento de los recargos dominicales y festivos se hace como parte del cronograma de aumento gradual de la remuneración estipulado dentro de la reforma laboral.
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Así, en julio de 2025, el recargo pasó al 80 % sobre el valor de la hora ordinaria; a partir de julio de 2026 aumentará al 90 % y, finalmente, llegará al 100 % en julio de 2027.
La reforma laboral también establece que cuando un empleado trabaja hasta dos domingos o festivos durante un mismo mes, la actividad se considera ocasional y podrá escoger entre recibir el pago correspondiente con los recargos establecidos o acceder a un día de descanso compensatorio remunerado.
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En el caso de quienes trabajan de manera frecuente durante estas jornadas, consistentes en tres o más domingos, festivos o días de descanso obligatorio en un mismo mes, la actividad se considera habitual y, además del pago con los recargos correspondientes, el trabajador tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado que deberá ser otorgado por el empleador durante la semana siguiente a la jornada laborada.
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