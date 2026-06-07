Aumentan los recargos dominicales y festivos, pasan del 80 al 90 por ciento

El aumento de los recargos dominicales y festivos se hace como parte del cronograma de aumento gradual de la remuneración estipulado dentro de la reforma laboral.

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Así, en julio de 2025, el recargo pasó al 80 % sobre el valor de la hora ordinaria; a partir de julio de 2026 aumentará al 90 % y, finalmente, llegará al 100 % en julio de 2027.

La reforma laboral también establece que cuando un empleado trabaja hasta dos domingos o festivos durante un mismo mes, la actividad se considera ocasional y podrá escoger entre recibir el pago correspondiente con los recargos establecidos o acceder a un día de descanso compensatorio remunerado.

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En el caso de quienes trabajan de manera frecuente durante estas jornadas, consistentes en tres o más domingos, festivos o días de descanso obligatorio en un mismo mes, la actividad se considera habitual y, además del pago con los recargos correspondientes, el trabajador tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado que deberá ser otorgado por el empleador durante la semana siguiente a la jornada laborada.

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