Remates en Colombia: Davivienda anuncia casas y apartamentos por menos de 100 millones

Los remates se han convertido en una opción bastante llamativa para las personas que están interesadas en adquirir una vivienda o un inmueble por un valor inferior. Se trata de una dinámica en la que se subasta públicamente un bien embargado ya sea por deudas fiscales u otros procesos.

Es importante que siempre verifique la entidad por la que están realizando este tipo de ofertas; que sea segura y cuente con toda la legalidad para hacer la entrega del inmueble. Generalmente la Fiscalía, la DIAN y bancos realizan este tipo de mecanismos legales estando regulado por entidades competentes, lo que permite a los particulares acceder a las propiedades y destinar el arriendo.

La página de remates de Davivienda que se encuentra realizando este tipo de subastas, está dispuesto por medio del portal llamado “Bienes al alcance de todos” en el cual los usuarios podrán participar ya sea en apartamentos, vehículos o maquinarias.

Lea también: Fiscalía lanza remates de casas, apartamentos y fincas: Precios de bienes y proceso para adquirirlos

Remates de Davivienda: precios de casas y apartamentos

Lo que mas ha llamado la atención de estos remates son los precios, ya que algunas de las viviendas que han sido usadas tiene valores base desde los $60 millones y propiedades desde los $70 millones. Estas algunas de las viviendas ofertadas por Davivienda:

Apartamento en Soledad Atlántico

Se trata de un inmueble de 46 metros cuadrados en obra gris que consta de dos habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y 1 balcón.

Precio base de la oferta: $88.600.000

Casa en San Cayetano

Ubicado en Norte de Santander la casa tiene 59 metros cuadrados, cuenta con dos habitaciones

Precio base de la oferta: $69.000.000

Apartamento en Barranquilla - Atlántico

Inmueble ubicado dentro del conjunto residencial Paraíso Caribe PH y un área de 62.8 metros cuadrados. Cuenta con sala, comedor, 3 habitaciones, cocina, garaje , depósito, 1 baño.

Precio base de la oferta: 271.000.000

Casa en Granada Meta

Vivienda con área de 75 metros cuadrados que cuenta con 3 habitaciones y patios interior.

Precio base de la oferta: $83.000.000

Casa en Flandes, Tolima

Se trata de una propiedad con un área de 69 metros cuadrados, ubicado dentro del condominio Villas del Mediterráneo. Cuenta con sala, comedor, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, patio y garaje.

Precio base de la oferta: $ 139.000.000 COP

Le recomendamos: Ley de Propiedad Horizontal y perros: ¿son obligatorios el bozal y la correa dentro del conjunto?

Cómo participar en los remates de Davivienda

Es importante tener en cuenta la fecha en la que se realiza la oferta, con el fin de que pueda participar dentro de los remates. Para esto debe ingresar al portal web “Bienes al Alcance de Todos”.

Una vez ingrese deberá aplicar los filtros de acuerdo a su búsqueda, ya sea por precio, ubicación geográfica o código de referencia. Dentro de cada ficha de propiedad se encuentran aspectos clave como el área construida, el número de habitaciones, la ubicación, oferta mínima y estrato.

Los interesados pueden desde la plataforma elegir “Hacer una oferta” presentado un valor o seleccionar la opción de “Quiero que me llamen” , esto con el fin de recibir toda la asesoría sobre este inmueble por parte del equipo de Davivienda.