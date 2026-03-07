Bancolombia y Nequi tendrán opción para comprar dólares digitales desde sus apps

En las próximas semanas la opción de compra y venta de dólares en la app Mi Bancolombia y Nequi estará disponible para cualquier persona, a través de Wenia, que es la compañía de activos digitales de este grupo financiero.

Con esto buscan romper fronteras y permitir a los clientes ser globales.

“Esta iniciativa responde a las nuevas dinámicas de consumo de los colombianos, y aportará a futuro soluciones adicionales a los frentes que un cliente global necesita: ahorro, pagos, transferencias e inversión usando dólares”, señaló el Grupo Cibest en un comunicado.

En el caso de Nequi, las personas interesadas pueden inscribirse en una lista de espera que ya está activa en la app de Nequi, y ahí recibirán información sobre los siguientes pasos para comenzar a usar dólares digitales desde la aplicación.

A través de la integración con Wenia, que será el prestador del servicio, Nequi habilitará el acceso para que sus usuarios puedan comprar y vender dólares digitales, incorporando esta funcionalidad dentro del ecosistema que millones de colombianos ya utilizan.

“Nequi busca abrir la puerta para que, a futuro, las personas puedan recibir valor desde Europa o Estados Unidos e intercambiarlos a pesos colombianos, enviar valor con costos bajos, invertir en el exterior, ahorrar para un viaje en un activo de la moneda de destino fuera del país de manera más conveniente”, afirmó el Grupo.

La entidad señaló que esta propuesta se complementa con soluciones ya disponibles, como la apertura de cuentas en dólares a través de las filiales de Grupo Cibest en Panamá y Puerto Rico, o la posibilidad de invertir en mercados globales a través de Cibest Capital en Estados Unidos.

¿Qué viene hacia el futuro?

Además, anunció que a futuro, contempla también “ampliar sus capacidades con inversión en dólares y euros digitales, transferencias internacionales hacia Estados Unidos y Europa, y esquemas de recompensas por mantener dólares digitales, entre otros, consolidando una experiencia global cada vez más completa para los clientes”.

¿Qué es Wenia?

Wenia es la compañía de activos digitales de Grupo Cibest, que tiene una licencia clase F emitida por la Autoridad Monetaria de Bermudas, que actualmente permite adquirir dólares digitales que tienen un valor de referencia 1:1 con el dólar estadounidense desde Wenia App, entre otras funcionalidades.