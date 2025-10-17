Remates Colombia en octubre: Davivienda y DIAN anuncian casas y apartamentos por menos de 80 millones

Los remates se han convertido en una buena opción para quienes desean adquirir algún bien o inmueble por un valor menor. Se trata de una subasta pública de bienes embargados, ya sean por deudas fiscales u otros procesos.

Se trata de un mecanismo completamente legal y regulado por entidades competentes, lo que permite a los compradores y particulares acceder a las propiedades y destinar el arriendo.

Actualmente, en Colombia el Banco de Davivienda y la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales (DIAN), realizan este tipo de subastas. En el caso de la entidad bancaria, se dispone por medio de un portal llamado “Bienes al alcance de todos” en el cual los usuarios podrán participar en las subastas y remates de bienes, tanto de casas, apartamentos como maquinaría y vehículos.

Remates de Davivienda: apartamentos y casas

Casa en San Cayetano – Norte de Santander

Descripción del inmueble: Propiedad con un área de 59,75 metros cuadrados (m²), compuesta por sala comedor, 2 habitaciones, 1 baño, 1 patio y 1 parqueadero descubierto.

Precio base de oferta: $69.000.000. Código de referencia: 000000001899.

Casa en Granada – Meta

Descripción del inmueble: Construcción compuesta por un área de 75 m² con sala comedor, 3 habitaciones, 1 baño, patio interior y 1 parqueadero. Está ubicado en la Cl. 12 #8-94 dentro de un estrato 2.

Precio base de oferta: $83.000.000. Código de referencia: 000000003450.

Apartamento en Cali – Valle del Cauca

Descripción del inmueble: Vivienda con un área de 60.6 m² perteneciente a un estrato 2. Cuenta con sala comedor, estudio, 2 baños, 2 habitaciones y cocina. Está ubicado en la Carrera 66 C #2A Oeste – 91 en el conjunto Cubres del Refugio.

Precio base de oferta: $139.000.000. Código de referencia: 000000003353.

Apartamento en Valledupar – Cesar

Descripción del inmueble: Apartamento N° 607 en conjunto ubicado dentro del barrio Francisco el Hombre. Tiene cuatro años desde su construcción y cuenta con sala, comedor, estudio, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, zona de ropas y 2 balcones.

Precio base de oferta: $183.000.000. Código de referencia: 000000003140.

Casa en Mariquita – Tolima

Descripción del inmueble: Casa con un área de 102.69 m² compuesta por 3 habitaciones, 3 baños, 1 parqueadero, sala, comedor, cocina, patio interior, jardín y parqueadero. Es la casa 15 dentro del conjunto residencial Bosques de la Hacienda PH.

Precio base de oferta: $232.000.000. Código de referencia: 000000003714.

Cómo participar en los remates de Davivienda

Para esto los usuarios deben acceder al portal “Bienes al Alcance de Todos” y allí realizar los filtros correspondientes como: el tipo de bien, la ubicación geográfica, o código de referencia. Tenga en cuenta la fecha en la que se realizará la subasta, para que pueda realizar su oferta dentro de la opción de “hacer oferta”.

Remates DIAN en octubre: menos de 80 millones

La DIAN tiene un catálogo bastante variado, lo que permite que las personas pueda acceder a un catálogo bastante variado con distintas propiedades. Dentro de las que están disponibles para el mes de octubre son:

Garaje en Barrancabermeja (Santander) : El precio base arranca en $7.317.450. La audiencia está programada para el 22 de octubre.

: El precio base arranca en La audiencia está programada para el 22 de octubre. Apartamento en Soacha (Cundinamarca): Este inmueble bifamiliar tiene un precio inicial de $35.639.625 y su remate será el 21 de octubre.

Este inmueble bifamiliar tiene un precio inicial de y su remate será el 21 de octubre. Lote en Sogamoso (Boyacá): Para quienes buscan construir, se ofrece un terreno sin edificar con un precio base de $43.904.000. La subasta se realizará el 21 de octubre.

Para quienes buscan construir, se ofrece un terreno sin edificar con un precio base de La subasta se realizará el 21 de octubre. Apartamento en Bogotá: Disponible unidad de 58 metros cuadrados, con tres habitaciones y dos baños. El precio inicial es de $174.935.250 .

Disponible unidad de 58 metros cuadrados, con tres habitaciones y dos baños. El precio inicial es de . Apartamento en Montería (Córdoba): En la costa caribe, se subasta una propiedad de cuatro habitaciones con un precio base de $311.038.350.

Así puede participar en la subasta de la DIAN