Robos en Pereira, incluido millonario hurto a condominio, serían realizados por banda de otra región
Hay vídeos de cámaras de seguridad y retratos hablados dentro de la investigación que adelanta la Policía.
Pereira
Durante la última semana se han reportado diferentes hechos delictivos en Pereira, según las primeras indagaciones, podrían estar relacionados entre sí y atribuidos a una misma organización criminal.
Uno de los casos que más ha llamado la atención ocurrió en un condominio del sector de Cerritos, donde delincuentes lograron ingresar y sustraer elementos avaluados en más de $800 millones.
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A este hecho se suma otro hurto ocurrido en una estación de gasolina ubicada en la calle 17 con carrera 15, donde dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta intimidaron a los trabajadores del lugar y se llevaron el dinero del producido por la venta de gasolina.
Ante estos casos y otros donde varias viviendas fueron hurtadas, la Policía Metropolitana de Pereira intensificó las labores de investigación y seguimiento, con el objetivo de establecer si los responsables hacen parte de una estructura criminal dedicada a cometer hurtos en diferentes modalidades.
Afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que los presuntos integrantes de esta banda ya están siendo identificados y se refuerza la hipótesis de que se trataría de una organización que habría llegado a la ciudad para cometer este tipo de delitos desde el año pasado.
“Ya tenemos una capacidad investigativa fuerte, unos retratos hablados ya adelantados, unas personas a las cuales estamos referenciando como materializadores de estos hechos a partir de los vídeos recientes que las autoridades han recolectado y también la comunidad nos ha aportado.”
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Los investigadores analizan cámaras de seguridad, testimonios y otras evidencias que permitan identificar plenamente a los responsables, con el fin de avanzar en su captura y posterior judicialización.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y suministrar información que contribuya a esclarecer estos hechos y fortalecer las acciones de seguridad en la ciudad.
Estefanía Arenas Gómez
"Profesional en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica de Pereira. Experiencia...