Robos en Pereira, incluido millonario hurto a condominio, serían realizados por banda de otra región

Pereira

Durante la última semana se han reportado diferentes hechos delictivos en Pereira, según las primeras indagaciones, podrían estar relacionados entre sí y atribuidos a una misma organización criminal.

Uno de los casos que más ha llamado la atención ocurrió en un condominio del sector de Cerritos, donde delincuentes lograron ingresar y sustraer elementos avaluados en más de $800 millones.

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A este hecho se suma otro hurto ocurrido en una estación de gasolina ubicada en la calle 17 con carrera 15, donde dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta intimidaron a los trabajadores del lugar y se llevaron el dinero del producido por la venta de gasolina.

Ante estos casos y otros donde varias viviendas fueron hurtadas, la Policía Metropolitana de Pereira intensificó las labores de investigación y seguimiento, con el objetivo de establecer si los responsables hacen parte de una estructura criminal dedicada a cometer hurtos en diferentes modalidades.

Afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que los presuntos integrantes de esta banda ya están siendo identificados y se refuerza la hipótesis de que se trataría de una organización que habría llegado a la ciudad para cometer este tipo de delitos desde el año pasado.

“Ya tenemos una capacidad investigativa fuerte, unos retratos hablados ya adelantados, unas personas a las cuales estamos referenciando como materializadores de estos hechos a partir de los vídeos recientes que las autoridades han recolectado y también la comunidad nos ha aportado.”

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Los investigadores analizan cámaras de seguridad, testimonios y otras evidencias que permitan identificar plenamente a los responsables, con el fin de avanzar en su captura y posterior judicialización.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y suministrar información que contribuya a esclarecer estos hechos y fortalecer las acciones de seguridad en la ciudad.