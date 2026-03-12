Alias El Zarco quemó a Carlitos porque hablaba con su compañera sentimental; murió en el hospital

Luego de 45 días de investigación, las autoridades lograron esclarecer el crimen ocurrido el pasado 20 de enero, cuando un habitante de calle conocido como “Carlitos” fue atacado con un líquido inflamable y posteriormente incendiado en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el sector de Rancho de Lata, en la carrera 8° con calle 37, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por unidades de la Policía Judicial, la SIJIN y el Cuerpo Técnico de Investigación, el ataque habría tenido un trasfondo pasional.

Las autoridades establecieron que la víctima, identificada como Carlos Javier Ortiz y conocida en la calle como “Carlitos”, habría sido sorprendida conversando con una mujer conocida como “Mayra” o “La Pelirroja”, quien sería la compañera sentimental del agresor.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, esta situación habría provocado la reacción violenta del señalado responsable, identificado con el alias del “Zarco”. En medio del altercado, el agresor habría arrojado sobre la víctima un líquido inflamable, al parecer alcohol antiséptico y posteriormente le prendió fuego.

“El presunto agresor habría sorprendido a la víctima conversando con su compañera sentimental, conocida como Mayra o la Pelirroja, lo cual desató al parecer motivos pasionales entre estas dos personas que en su momento lo logramos identificar como posible material del hecho. alias el Zarco; el victimario creyó que esta persona estaba siendo engañado, lo que habría desencadenado la agresión y arrojado a la víctima un líquido.”

Carlos Javier Ortiz sufrió quemaduras en cerca del 80 % de su cuerpo y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La captura de este hombre que fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario fue posible tras revisar cerca de 10 horas de grabaciones de cámaras de videovigilancia, además de entrevistas y otras labores especializadas de policía judicial.