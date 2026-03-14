Ministros de Colombia y Venezuela se reúnen en Caracas: ¿qué se acordó?

El encuentro entre varios miembros del gabinete colombiano y venezolano ocurrió luego de la sorpresiva cancelación del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. (Foto: Cortesía /Caracol Radio)

Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas, luego del fallido encuentro de presidentes que debía realizarse en la frontera común y que fue cancelada a última hora.

Los mandatarios Gustavo Petro y Delcy Rodríguez tenían previsto encontrarse este mismo viernes, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por “motivos de seguridad”.

En lugar del encuentro presidencial, los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio, lideraron una reunión con otros funcionarios de alto rango, de acuerdo con las imágenes transmitidas por la televisión estatal venezolana.

Los temas conversados

Los puntos centrales del encuentro ministerial del día en Caracas fueron seguridad, comercio, turismo y energía.

Sobre el sector defensa, el encuentro fue liderado por el ministro de Defensa Pedro Sánchez y su par venezolano Vladimir Padrino López. En la conversación se buscó “consolidar estrategias de seguridad entre la república de Colombia y la república bolivariana de Venezuela”.

En cuanto a Turismo, el encuentro fue coordinado por la ministra de Turismo, Daniela Cabello (Venezuela), y la ministra de Comercio, Diana Morales, y se anunció la aprobación de la creación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte.

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Esta zona estará ubicada en el municipio de El Zulia, Norte de Santander y se asegura que es una “iniciativa que se constituye en la primera zona franca aprobada en el marco de la estrategia de desarrollo de la Zona Binacional entre Colombia y Venezuela”.

El tema energético estuvo mediado por Edwin Palma (ministro de Minas y Energía), Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) y del lado venezolano Jorge Márquez (ministro del poder popular para Energía Eléctrica) y Roman Manilia (presidente de la petroquímica Pequiven).

De este encuentro se destaca una vez más una alianza entre PDVSA y Ecopetrol “a través del suministro de gas venezolano hacia Colombia por medio de una fórmula táctica que garantiza seguridad energética”.

Otros puntos del encuentro

El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que hubo otros elementos de discusión como temas de migración y movilidad al igual que relaciones políticas o desarrollo fronterizo.

Gil se concentró en el aspecto fronterizo destacando que hay operaciones que se lanzan constantemente en la zona de frontera para “combatir grupos de irregulares, el tráfico de drogas. Nos hemos comprometido a trabajar coordinadamente”.

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“Hemos estado repasando todo lo que tiene que ver con materia industrial, materia comercial muy importante, materia de turismo y los aspectos energéticos. Vimos el día de hoy con mucha alegría también la exportación, la donación de gas butano que cruzaron el puente hacia Norte de Santander”, agregó el canciller.

El próximo encuentro está listo

La canciller Rosa Villavicencio señaló que el 23 y 24 de abril se realizará la “Reunión de Vecindad Binacional” en Maracaibo con la meta de seguir avanzando “hacia la integración, hacia la libre circulación, hacia también los proyectos de orden económico y social que permitan y traigan beneficio a nuestros pueblos y en las fronteras”.

¿Por qué se canceló el encuentro Petro-Delcy?

Estaba programado que los mandatarios se reunieran este viernes en Cúcuta, pero el evento se canceló abruptamente el jueves por “motivos de fuerza mayor”, en la que iba a ser la primera salida internacional de Rodríguez como presidenta.

Según un comunicado de los dos gobiernos, la decisión se tomó de manera conjunta, aunque no explicaron en detalle los motivos.

Poco antes de la cancelación, el presidente Donald Trump llamó a Petro y le deseó “suerte” en su encuentro con la mandataria venezolana.

En la línea limítrofe operan numerosos grupos armados que se financian del narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva del continente con 60 años de actividad.