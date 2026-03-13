Abaten en Venezuela a menor presuntamente implicado en crimen de hermanas Hernández Noriega

Las hermanas asesinadas y la mamá de estas. Foto: Caracol Radio.

Fue abatido en Venezuela Aldelso Fabián Nava Díaz, conocido como alias de ‘Fabián’, un adolescente de 17 años señalado como uno de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato de las hermanas menores de edad Hernández Noriega en el municipio de Malambo, Atlántico.

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De acuerdo con reportes de las autoridades del estado Zulia, el joven fue ubicado por unidades policiales y, presuntamente, al intentar escapar habría disparado contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que resultó abatido.

El joven era buscado por su presunta participación en el crimen que conmocionó al Atlántico tras el hallazgo de los cuerpos de las dos menores en una fosa en Malambo.

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