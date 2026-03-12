“¡Soy presidente de Venezuela!”: diario ABC relata cómo viviría Maduro en prisión de Nueva York

¿Cadena perpetua para Maduro? La posible condena si es hallado culpable en EE. UU. // Caracol Radio

En un artículo publicado por el diario español ABC este jueves 12 de marzo, el medio relató cómo ha cambiado radicalmente la vida de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, tras su captura y traslado a Nueva York el pasado mes de enero.

La historia, escrita por David Alandete (corresponsal ante la Casa Blanca) y Javier Ansorena (corresponsal en Nueva York) relata que el exmandatario venezolano permanece recluido desde el 3 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, que no es otra cosa que una prisión federal conocida por sus estrictas condiciones.

Relata el diario que Maduro estaría ubicado en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), un área de aislamiento donde los reclusos pasan la mayor parte del tiempo encerrados en sus celdas.

Además de lo anterior, fuentes citadas por el medio aseguran que, en ocasiones, se le escucha gritar durante la noche desde su celda: “¡Yo soy el presidente de Venezuela!”.

