Colombia y Venezuela avanzan en la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte

En reunión con el ministro de Minas y Energía,Edwin Palma, la ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez Torres, y representantes de la empresa de Petróleos de Venezuela S.A., se acordó reactivar la licencia ambiental suspendida desde 2019, requisito clave para reponer la tubería del gasoducto binacional, Antonio Ricaurte, en territorio colombiano.

Para autorizar esta intervención, se confirmó la validez de la licencia ambiental, así como la no existencia de procesos sancionatorios lo que permite iniciar con las labores de reposición que estarán a cargo de la empresa de Petróleos de Venezuela, en cumplimiento de las normas ambientales y respetando el trazado original del gasoducto.

Mesa técnica para la reposición de la tubería

En ese sentido, se acordó la instalación de una mesa técnica de seguimiento que presentará a la ANLA un plan detallado para la sustitución del tramo de cinco kilómetros de tubería, así como el fraccionamiento ambiental que permita ejecutar la obra. El material para la reposición ya se encuentra en el lado venezolano de la zona de frontera de Paraguachón.

Gobierno busca fortalecer el abastecimiento de gas

“El Gobierno tiene la voluntad política de restablecer la cooperación energética con Venezuela y avanzar en soluciones que fortalezcan el abastecimiento de gas para el país”, dijo Edwin Palma.

Para el Gobierno Nacional la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte es considerada como una de las opciones para reforzar el suministro de gas en Colombia en los próximos años, en medio del aumento de la demanda energética del país. Por ello, los trabajos tendrán estricto cumplimiento de las normas ambientales y respeto de las comunidades.

“Las instrucciones del presidente Gustavo Petro han sido claras y desde la ANLA trabajamos en la revisión del estado de la licencia para permitir su reactivación”, señaló Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Historia y características del gasoducto binacional

El Gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en 2007 y cuenta con una longitud de 225 kilómetros entre ambos países. Su primera fase buscaba llevar gas desde La Guajira hasta el Lago Maracaibo y fue interrumpido en 2019, antes de activarse la segunda fase para transportar la molécula desde Venezuela a Colombia. Este gasoducto tiene una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas y fue financiado por Venezuela con USD $230 millones.