Asedio contra Irán seguirá hasta que el régimen no pueda resucitar: analista Clionadh Raleigh
Clionadh Raleigh, directora del observatorio ACLED, que monitoriza la violencia política en todo el mundo, habló en 6AM W sobre la guerra que se libra en Medio Oriente.
Asedio contra Irán seguirá hasta que el régimen no pueda resucitar: analista Clionadh Raleigh
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...