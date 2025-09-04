Por presencia de cucarachas cerraron dos restaurantes en el centro de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que en medio de los operativos de inspección, vigilancia y control sanitario realizados por parte de la Secretaría de Salud de Ibagué a establecimientos dedicados a la manipulación, transporte y venta de alimentos se impusieron medidas de cierre a dos restaurantes.

El equipo técnico de la autoridad de salud realizó una jornada de verificación en el Centro de la ciudad, encontrando múltiples irregularidades en dos restaurantes que derivaron en su cierre indefinido.

“Entre las principales falencias detectadas se hallaron contaminación cruzada por mala clasificación y conservación de alimentos, condiciones de higiene inadecuadas con presencia de suciedad generalizada, desorganización en las áreas de trabajo, deficiencias estructurales, y lo más preocupante, la presencia de plagas como cucarachas en ambos establecimientos”, dijo Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.

Los operativos seguirán

Ospina resaltó que es un trabajo que se viene desarrollando y que se fortalecerá debido a los constantes hallazgos en cada una de las visitas, lo que aumenta la preocupación de las autoridades de salud.

“Queremos contarle a todos los ibaguereños que tengan la seguridad de que continuaremos con estos operativos, salvaguardando la salud y el bienestar de toda una comunidad como lo ha pedido la señora alcaldesa”, señaló Liliana Ospina, secretaria de Salud.

Finalmente destacó que en uno de los establecimientos de comercio se tuvo que recibir el acompañamiento de la Policía debido a que las personas que estaban en el establecimiento se comportaron de manera agresiva con el personal que realizaron la inspección.

Dato: Los operativos realizados en los restaurantes Corte Suprema y Encanto del Mar se intensificarán con el fin de promover el cumplimiento riguroso de las normas higiénico sanitarias.