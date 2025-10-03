Por vender productos con hongos y alimentos en descomposición cierran fruver en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que en el más reciente operativo de la Secretaría de Salud Municipal se evidenció como en un establecimiento de comercio dedicado a la venta de alimentos se encontraron productos en descomposición, presencia de hongos, plagas y una fuerte infestación de cucarachas.

Estas visitas hacen parte de las labores de inspección, vigilancia y control en los diferentes sectores comerciales de la ciudad. Estos operativos no solo se enfocan en el sector gastronómico, sino en los establecimientos que suministran insumos para la preparación de alimentos.

En este local se evidenciaron graves incumplimientos a las normas higiénico sanitarias. Durante la visita técnica, la autoridad sanitaria halló productos con hongos, alimentos en estado de descomposición y la presencia de plagas, incluyendo cucarachas en diferentes áreas del local.

“Puntualmente vamos a tomar la medida de cierre indefinido en este establecimiento que tiene productos en mal estado, con hongos, podridos, también con presencia de plagas y hartas cucarachas por todo el establecimiento”, afirmó Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.

Según Ospina, con estos operativos se busca velar por el bienestar de la ciudadanía, garantizando que los alimentos que llegan a las mesas de las familias cumplan con los más altos estándares de salubridad.

Dato: la administración municipal invita a los comerciantes a cumplir con las normas sanitarias vigentes y a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad que ponga en riesgo la salud pública.