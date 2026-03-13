UTP fortalece su internacionalización con 11 programas de ingeniería acreditados con sello europeo

Pereira

Uno de los logros más relevantes es la reacreditación del sello EUR-ACE, una certificación internacional otorgada por la European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) que reconoce programas de ingeniería con estándares académicos comparables a los de universidades europeas.

Actualmente, 11 programas de ingeniería de la UTP cuentan con esta acreditación, resultado de un proceso iniciado en 2018 que ha incluido evaluaciones académicas internacionales orientadas a verificar la calidad de los programas y su pertinencia en el contexto global.

Durante 2025, cinco programas lograron renovar esta distinción con vigencias de entre cuatro y cinco años: Ingeniería Física, Ingeniería de Sistemas y Computación, la Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, la Maestría en Ecotecnología y la Maestría en Ingeniería Mecánica.

En paralelo, la universidad ha consolidado su programa de doble titulación internacional, una modalidad académica que permite a los estudiantes cursar parte de su formación en la UTP y otra parte en universidades extranjeras, obteniendo dos títulos profesionales de instituciones de distintos países.

Desde la creación de esta estrategia en 2008, la institución ha firmado 13 convenios internacionales activos, de los cuales 9 corresponden a programas de pregrado y 4 a posgrados, con universidades ubicadas en Alemania, España, Francia, Italia y México.

La reacreditación del sello EUR-ACE ratifica que nuestros programas de ingeniería cumplen con estándares internacionales de calidad y fortalece el posicionamiento de la Universidad Tecnológica de Pereira en el escenario académico global. De la misma manera, los programas que cuentan con doble titulación permiten que nuestros estudiantes obtengan dos títulos académicos de universidades de distintos países", afirmó el rector de la UTP, Luis Fernando Gaviria.

Lea también: La Universidad Tecnológica de Pereira recibió nuevamente la calificación AAA Fitch Ratings

Importante tener en cuenta que cerca de 114 estudiantes de la Universidad ya se han graduado bajo la modalidad de doble titulación, mientras que 40 se encuentran actualmente adelantando este proceso académico en universidades aliadas.

Las proyecciones para 2026 apuntan a un crecimiento histórico del programa, con 76 estudiantes vinculados a procesos de doble titulación, sumando quienes ya cursan estudios en el exterior y quienes iniciarán su movilidad académica durante el año.

Además, estudiantes de la institución han obtenido importantes becas internacionales, entre ellas:

13 becas Eiffel

4 becas Mujeres Científicas

1 beca Talentos

1 beca UNISA en Italia

3 becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

20 becas de fortalecimiento del idioma otorgadas por la Embajada de Francia

Para fortalecer estos procesos, la Universidad cuenta con un Fondo de Doble Titulación, creado mediante el Acuerdo 32 de 2020, que brinda a los estudiantes un apoyo económico aproximado de 350 euros mensuales, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

Le interesa: El Concejo de Pereira dio luz verde para la actualización de comunas y corregimientos