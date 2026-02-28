El Concejo de Pereira dio luz verde para la actualización de comunas y corregimientos

Después de más de dos décadas sin modificaciones estructurales, el Concejo de Pereira aprobó en segundo debate la actualización de la división político-administrativa del municipio. La decisión se tomó en sesión extraordinaria al avalar el Proyecto de Acuerdo No. 02 de 2026.

La iniciativa redefine oficialmente los límites de 19 comunas en el área urbana y 12 corregimientos en la zona rural, ajustándolos a la realidad actual del crecimiento de la ciudad y alineándolos con el Plan de Desarrollo 2024–2027 y el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

Lea también: De nuevo una empresa española intenta apropiarse del nombre de una marca pereirana

El proyecto fue sustentado por la Secretaría de Planeación Municipal y contó con un proceso previo de socialización con concejales, ediles, corregidores, Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y miembros de la Fuerza Pública. La votación en plenaria reflejó amplio respaldo: 17 votos a favor y dos impedimentos.

Según informó Edwin Quintero, secretario de Planeación de Pereira, esta actualización permitirá una mejor planificación territorial y mayor precisión en la focalización de inversiones.

“Esto permitirá que desde la administración se focalice mejor la inversión en presupuesto participativo, en fondo de inversiones comunitarias para que lo que va hacia el sector rural pues efectivamente se aplica en el sector rural y lo que tenga que ir hacia nuestros barrios ya urbanizados, pues que también se aplica en nuestros barrios.”

Una de las grandes inquietudes que este proyecto de actualización de la división político-administrativa ha generado en la ciudadanía, es si existirá alguna actualización catastral o se incrementarán los estratos y el cobro de los servicios públicos, por lo que el secretario de planeación manifestó que no habrá ningúna afectación al bolsillo de los pereiranos.

“La divipola no significa que se aumenten impuestos, en cuanto al a a temas de catastro, no significa que se les modifique los estratos; no significa que le vayan a incrementar los servicios públicos domiciliarios y mucho menos pues con esa división político-administrativa se van a modificar los usos del suelo contemplados en el plan de ordenamiento territorial."

Le puede interesar: El Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda entró en su segunda etapa

El acuerdo incluye un artículo transitorio que garantiza continuidad en las actuaciones administrativas y de Policía cuando existan cambios de jurisdicción. Además, establece la obligación de informar las modificaciones a entidades nacionales como la Registraduría, el DANE y el IGAC, así como a autoridades judiciales y dependencias locales.

Finalmente, el proyecto queda a la espera de la sanción del alcalde Mauricio Salazar para convertirse oficialmente en Acuerdo Municipal y entrar en vigencia, marcando una nueva etapa en la organización territorial de Pereira.