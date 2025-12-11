La Universidad Tecnológica de Pereira recibió nuevamente la calificación AAA Fitch Ratings

Pereira

Durante la presentación del resultado, se destacó la planeación estratégica coherente con los pilares institucionales como un modelo de gobernanza moderno y el compromiso permanente con la sostenibilidad financiera. Gracias a este fortalecimiento, la UTP ha podido ampliar programas de permanencia estudiantil, bonos de alimentación y transporte, además de reducir barreras para miles de jóvenes que buscan acceder a la educación superior.

El rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria, explicó que la calificación AAA también se convierte en una herramienta estratégica que amplía la capacidad de acceso a mejores condiciones financieras, facilita la ejecución de proyectos de infraestructura y respalda iniciativas clave para el desarrollo del territorio.

La evaluación de Fitch Ratings Colombia, tuvo en cuenta no sólo indicadores financieros, también la consistencia de los procesos internos, la gestión del riesgo y el manejo responsable de los recursos.

“¿Qué quiere decir esta acreditación? Que somos una institución que hace las cosas bien, que tiene seguridad y soberanía financiera, pero también administrativa, y que los aspectos académicos avanzan de la mejor manera. Fitch Ratings, durante 8 años, nos ha otorgado la calificación AAA, que es la mayor que puede recibir una institución a nivel internacional y educativo. Esto nos llena de orgullo; somos la única en Colombia.”

Los equipos financieros de la Universidad resaltaron que este reconocimiento es el resultado de una planificación rigurosa, del seguimiento constante a ingresos y gastos, del fortalecimiento de reservas y de políticas de tesorería claras y sostenibles. El trabajo conjunto de las dependencias administrativas ha permitido mantener una universidad saludable, moderna y con capacidad de respuesta ante los retos actuales del sector educativo.

Tras ocho años consecutivos manteniendo la calificación AAA, la UTP reafirma su visión como una institución sólida, humana y orientada al futuro, comprometida con ofrecer una educación pública de excelencia y con seguir aportando al desarrollo del Eje Cafetero y del país.

