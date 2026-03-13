Tiroteo en el norte de Bogotá por el robo de una moto BMW: ¿qué dice el alcalde Galán?

Un nuevo caso de hurto se registró en las últimas horas en el norte de Bogotá. El robo ocurrió exactamente en la calle 85 con carrera 18, frente al edificio Trayecta Virrey. Delincuentes hurtaron una moto de alta gama, de marca BMW, cuando el dueño iba ingresando a la vivienda.

En medio del robo, se registró un tiroteo que alertó a los habitantes del sector. Según se ha podido conocer, cuatro personas llegaron en dos motocicletas con armas de fuego para cometer el hurto. El tiroteo se dio luego de que vigilante de uno de los conjuntos aledaños reaccionara al percatarse de lo que estaba sucediendo.

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El dueño de la motocicleta estaba esperando a que se abriera el garaje del edificio, cuando de manera violenta se acercaron los cuatro delincuentes para cometer el hurto. La moto de alta gama tendría un valor cercano a los 80 millones de pesos.

¿Cuál es la respuesta del alcalde Galán?

A través de su cuenta de X, el alcalde aseguró que la Policía tuvo dificultades para acceder a las imágenes de las cámaras privadas de seguridad, lo que impidió que el plan candado surtiera efecto.

“Es urgente reformar las normas para establecer el deber de los particulares de permitir el acceso a los videos de seguridad por parte de la Policía en casos como este. Esto es fundamental para que los planes candado funcionen y los criminales sean capturados”, dijo el alcalde.

Además, aseguró que esta es una de las propuestas que les presentaré el lunes a los congresistas en la Alcaldía. Recordemos que el mandatario anunció que el próximo lunes 16 de marzo se reunirá con los congresistas electos y actuales de la capital.